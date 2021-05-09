В Москве проходят последние приготовления к Параду Победы. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве проходят последние приготовления к Параду Победы на Красной площади. Пешие полки и военная техника готовятся к участию в торжественном мероприятии на Красной площади, посвящённому 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Лайф публикует видео.

На кадрах военные маршируют под аккомпанемент барабанов, также по дорогам проезжает военная техника. Начало мероприятия запланировано на 10:00 мск.

В этом году эпидемиологическая ситуация позволила провести торжественный парад непосредственно в День Победы. Зрителями шествия станут в том числе ветераны, а также главы иностранных государств, которые приехали в Россию в связи с праздником.

А в прошлом, 2020 году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-летия Победы прошёл 24 июня. Пешие колонны более чем из 13 тысяч военнослужащих промаршировали по главной площади страны в сопровождении военной техники и авиации.

Ранее Лайф рассказывал, что россияне и американец с борта МКС поздравили землян с Днём Победы. Член экипажа назвал события 9 мая 1945 года одними из главных в прошлом веке, определившими мирное развитие человеческой цивилизации.

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