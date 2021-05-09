В Минздраве назвали возможный срок формирования коллективного иммунитета к ковиду
При этом количество граждан России, уже получивших вакцину от коронавируса, не уточняется.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
В России коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться уже в сентябре текущего года. Таким мнением поделился глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в беседе с журналистами.
Министр положительно ответил на вопрос, будет ли обеспечен коллективный иммунитет к CoViD-19 в первый месяц осени. При этом он не уточнил, сколько россиян уже получили вакцины от болезни.
Ранее Лайф рассказывал, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник лайт". Данный препарат является первым компонентом вакцины "Спутник V".
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