В Минздраве назвали возможный срок формирования коллективного иммунитета к ковиду

В России коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться уже в сентябре текущего года. Таким мнением поделился глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в беседе с журналистами.

Министр положительно ответил на вопрос, будет ли обеспечен коллективный иммунитет к CoViD-19 в первый месяц осени. При этом он не уточнил, сколько россиян уже получили вакцины от болезни.