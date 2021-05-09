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В Минздраве назвали возможный срок формирования коллективного иммунитета к ковиду

При этом количество граждан России, уже получивших вакцину от коронавируса, не уточняется.

9 мая 2021, 06:34
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В России коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться уже в сентябре текущего года. Таким мнением поделился глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в беседе с журналистами.

Министр положительно ответил на вопрос, будет ли обеспечен коллективный иммунитет к CoViD-19 в первый месяц осени. При этом он не уточнил, сколько россиян уже получили вакцины от болезни.

Мурашко предложил добровольно прививать от коронавируса пациентов перед выпиской из стационаров

Мурашко предложил добровольно прививать от коронавируса пациентов перед выпиской из стационаров

Ранее Лайф рассказывал, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник лайт". Данный препарат является первым компонентом вакцины "Спутник V".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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