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Путин прибыл на Парад Победы в Москве

Вместе с российским лидером на Красную площадь приехал почётный гость мероприятия, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

9 мая 2021, 07:07

Владимир Путин прибыл на Парад Победы в Москве. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где начинается парад по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства приветствовал ветеранов и других гостей мероприятия.

На парад Путин приехал вместе с почётным гостем, лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Накануне они провели переговоры в Москве.

На Красной площади начался парад в честь 76-й годовщины Победы

На Красной площади начался парад в честь 76-й годовщины Победы

Ранее Лайф рассекретил содержимое подарков гостей Парада Победы в Москве. Рассадку людей на Красной площади произвели с учётом соблюдения мер социального дистанцирования.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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