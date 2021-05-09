Владимир Путин прибыл на Парад Победы в Москве. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где начинается парад по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства приветствовал ветеранов и других гостей мероприятия.

На парад Путин приехал вместе с почётным гостем, лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Накануне они провели переговоры в Москве.

Ранее Лайф рассекретил содержимое подарков гостей Парада Победы в Москве. Рассадку людей на Красной площади произвели с учётом соблюдения мер социального дистанцирования.

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