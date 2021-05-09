Путин поздравил россиян с Днём Победы во время Парада на Красной площади. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин поздравил граждан России, в частности всех военных, с Днём Победы во время выступления на военном параде на Красной площади, посвящённом 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

"С праздником, который был, есть и будет для России, нашего народа, священным. Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм. Наш по праву наследников поколения победителей, поколения, которое мы чтим и которым гордимся", — сказал Путин.

Российский лидер поблагодарил ветеранов за "бессмертный пример сплочённости и любви к родине". Он отметил, что герои ВОВ доказали, что только вместе можно достичь казалось бы невозможного, одолеть беспощадного врага, защитить свой дом, детей, родную страну и "прославить в веках 9 мая 1945 года".

"Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один. Один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к победе", — подчеркнул глава России.

Путин отметил, что люди разных национальностей и вероисповеданий боролись за каждый кусочек родной земли. А несгибаемость мирных жителей увековечена в высоком звании городов-героев. Он подчеркнул, что в тылу делали всё возможное для обеспечения фронта необходимым для победы. Российский лидер добавил, что сегодня мы отдаём дань памяти и благодарности поколению героев и тружеников и вспоминаем их подвиг.

"Не проходящей болью отзываются в нас муки жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей. Неисчислимы трагедии людей на оккупированных территориях. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас", — сказал Путин.

Также российский лидер напомнил, что в 2021 году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что враг хотел уничтожить СССР как государство и нацию, стереть с лица Земли народы Союза. Ответом на такие действия стало общее "чувство решимости отразить нашествие" и повергнуть врага. И советский народ отстоял родину и освободил страны мира от "коричневой чумы". Удалось это сделать благодаря мощи на полях сражений, жертвенности и верности, "той силе добра и любви к ближнему, которая испокон веков в нашем национальном характере".

Путин также отметил подвиг врачей и медсестёр, которые спасали раненых на передовой и в госпиталях.

"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", — подчеркнул глава России.

Он добавил, что история требует делать выводы и извлекать уроки, но, к сожалению, многое из идеологии нацистов вновь пытаются поставить на вооружения, и речь идёт не только о группировках международных террористов.

Путин отметил, что ветераны и их судьбы — пример для граждан России, "вершина" к которой необходимо стремиться.

"Слава народу-победителю! С праздников вас! С Днём Великой Победы! Ура!" — завершил свою речь Путин.

После слов президента зазвучал гимн России, а также раздался залп из пушек, которые разместили у Кремлёвский стены.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с Днём Победы. 9 Мая имеет судьбоносное значение для граждан Белоруссии и России, отметил политик.

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