Илон Маск предрёк криптовалюте Dogecoin "захват мира", а она упала в цене

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предрёк "захват мира" криптовалютой Dogecoin. Об этом он заявил, когда выступал в роли ведущего сатирической передачи Saturday Night Live.

Как уточнил Маск, изначально всё начиналось как шутка на основе интернет-мема, но теперь стало реальностью. Предприниматель также назвал криптовалюту "неудержимым финансовым инструментом, который захватит мир".

Однако ирония заключается в том, что во время выступления Маска на шоу цена криптовалюты на рынке упала: спустя час после его начала стоимость Dogecoin опустилась до 48 центов, в то время как до передачи она стоила 66 центов. При этом ожидания поклонников этой криптовалюты, что речь Маска на Saturday Night Live резко повысит её стоимость, не оправдались.

Ранее Лайф сообщал, что криптовалюта Dogecoin, созданная как мем, выросла в цене более чем на 11 тысяч процентов с начала текущего года. Этот рост, по мнению экспертов, был связан с действиями американского миллиардера Илона Маска, а ещё больший скачок курса ожидался в связи с предстоящим появлением бизнесмена в качестве телеведущего в популярном шоу Saturday Night Live. Напомним, что прежде Маск неоднократно упоминал в своих твитах о Dogecoin. В феврале сообщалось, что бизнесмен этими постами резко повысил стоимость данной криптовалюты. Всего за 15 минут рост составил 19%, а в пике достигал 76%. После этого миллиардер задумался о создании своей криптовалюты Марскоин.

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