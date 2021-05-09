"Сделаем всё, чтобы жила память о героях": Захарова поздравила россиян с Днём Победы и опубликовала фото своих дедов

Россия сделает всё, чтобы светлая память о героях Великой Отечественной войны жила вечно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём поздравлении с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Скриншот © Facebook / Мария Захарова

"С 9 Мая! С Днём Победы! Великий праздник, прославленный подвигом нашего народа. И мы сделаем всё, чтобы светлая память о героях жила вопреки наветам. Славьтесь в веках!" — написала дипломат на своей странице в "Фейсбуке".

К поздравительному посту Захарова добавила фотографии своих дедов — Владислава Григорьевича Мачулко и Юрия Ивановича Захарова, которые защищали нашу страну в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Ранее дипломат рассказывала, что Юрий Захаров был танкистом, а Владислав Мачулко в годы войны командовал авторотой.

Как писал Лайф, президент России Владимир Путин во время выступления на Параде Победы заявил, что страна будет защищать свои национальные интересы, а тем, кто вновь замышляет агрессивные планы, нет оправдания и прощения. Глава государства также напомнил, что война принесла множество невыносимых испытаний, горя и слёз — и забыть это невозможно.

В эти минуты на Красной площади в Москве проходит Парад Победы. В торжественном шествии принимают участие 37 парадных расчётов численностью более 12 тысяч человек, которые пройдут пешим строем, а также различная военная техника. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.

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