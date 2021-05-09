За сутки в России выявили 8419 новых случаев ковида
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В Москве зафиксировали почти три тысячи новых случаев заболевания.
В России за последние сутки выявлено 8419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Как отмечается, у 16,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 7517 человек, скончалось 334. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 880 262 случая заражения CoViD-19.
"За весь период зафиксировано 113 326 летальных исходов, выздоровело 4 496 132 человека", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной. Также она раскрыла точное количество заражений "британским" штаммом коронавируса на территории РФ.