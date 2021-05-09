За сутки в России выявили 8419 новых случаев ковида

В Москве зафиксировали почти три тысячи новых случаев заболевания.

В России за последние сутки выявлено 8419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Как отмечается, у 16,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 7517 человек, скончалось 334. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 880 262 случая заражения CoViD-19.