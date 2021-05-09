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За сутки в России выявили 8419 новых случаев ковида

В Москве зафиксировано почти три тысячи новых заболевших.

9 мая 2021, 08:13
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В России за последние сутки выявлено 8419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Как отмечается, у 16,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 7517 человек, скончалось 334. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 880 262 случая заражения CoViD-19.

"За весь период зафиксировано 113 326 летальных исходов, выздоровело 4 496 132 человека", — отмечается в сообщении штаба.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной. Также она раскрыла точное количество заражений "британским" штаммом коронавируса на территории РФ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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