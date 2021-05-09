ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 мая 2021, 08:13

За сутки в России выявили 8419 новых случаев ковида

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве зафиксировали почти три тысячи новых случаев заболевания.

В России за последние сутки выявлено 8419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Как отмечается, у 16,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 7517 человек, скончалось 334. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 880 262 случая заражения CoViD-19.

"За весь период зафиксировано 113 326 летальных исходов, выздоровело 4 496 132 человека", — отмечается в сообщении штаба.

Около миллиона доз вакцины "Эпиваккорона" направлено в регионы
Около миллиона доз вакцины "Эпиваккорона" направлено в регионы

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной. Также она раскрыла точное количество заражений "британским" штаммом коронавируса на территории РФ.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Россия
  • инфекции
  • Коронавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar