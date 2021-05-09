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Погода не помешала: Парад Победы в Москве продолжился пролётом авиации

Зрители смогли увидеть почти все типы воздушных судов, находящихся на вооружении ВКС России.

9 мая 2021, 08:18

Погода не помешала: Парад Победы в Москве продолжился пролётом авиации. Видео © LIFE

Парад на Красной площади, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продолжился авиационной частью. Этому не помешала даже пасмурная погода, установившаяся в столице в последние пару дней.

В 2021 году было задействовано 76 самолётов и вертолётов. Зрители смогли увидеть почти все типы воздушных судов, находящихся на вооружении ВКС России.

Зрители Парада Победы встретили военную технику на Красной площади

Зрители Парада Победы встретили военную технику на Красной площади

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади. Глава государства отметил, что этот праздник был, есть и будет для России священным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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