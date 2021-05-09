Погода не помешала: Парад Победы в Москве продолжился пролётом авиации. Видео © LIFE

Парад на Красной площади, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продолжился авиационной частью. Этому не помешала даже пасмурная погода, установившаяся в столице в последние пару дней.

В 2021 году было задействовано 76 самолётов и вертолётов. Зрители смогли увидеть почти все типы воздушных судов, находящихся на вооружении ВКС России.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади. Глава государства отметил, что этот праздник был, есть и будет для России священным.

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