В Москве и 48 регионах России стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка"
Фотографии героев покажут на официальном сайте акции, на ресурсе "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре Оkko, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Онлайн-шествие "Бессмертного полка" началось в российской столице и ещё 48 регионах страны, живущих по московскому времени. Формат мероприятия, полюбившегося миллионам россиян, пришлось изменить из-за эпидемиологической обстановки. Портреты героев покажут на официальном сайте акции "Бессмертный полк онлайн", на ресурсе "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре Оkko, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Марафон проходит не только в Интернете и на размещённых в столице экранах, но и над городом — трансляция запланирована на медиафасаде Останкинской телебашни.
Напомним, что в 2020 году акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка трёх миллионов заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также в прошлом году организаторы уже делились планами на 2021-й: шествие предлагали провести 9 Мая, если здоровью участников мероприятия ничего не будет угрожать.
Как ранее сообщал Лайф, акция "Бессмертный полк" в этом году может пройти и в традиционном формате, если позволит эпидемиологическая обстановка. Организаторы даже выбрали дату — 24 июня.
Выбор редакции
"Мечты победителей": Волонтёры исполнили заветные желания двух жительниц блокадного Ленинграда
В Мельбурне более 150 человек вышли на торжественный марш "Бессмертного полка"
Забытый маршал Победы: Иван Пересыпкин окружил Паулюса и организовал конференцию союзников в Тегеране
Лайф узнал подробности крушения легкомоторного самолёта в Татарстане
Военный эксперт оценил вывод финской разведки о готовности России применить силу в Европе
Комментариев: 0