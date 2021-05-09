В Москве и 48 регионах России стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка"

Онлайн-шествие "Бессмертного полка" началось в российской столице и ещё 48 регионах страны, живущих по московскому времени. Формат мероприятия, полюбившегося миллионам россиян, пришлось изменить из-за эпидемиологической обстановки. Портреты героев покажут на официальном сайте акции "Бессмертный полк онлайн", на ресурсе "Банк Памяти", в онлайн-кинотеатре Оkko, а также в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Марафон проходит не только в Интернете и на размещённых в столице экранах, но и над городом — трансляция запланирована на медиафасаде Останкинской телебашни.

Напомним, что в 2020 году акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка трёх миллионов заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также в прошлом году организаторы уже делились планами на 2021-й: шествие предлагали провести 9 Мая, если здоровью участников мероприятия ничего не будет угрожать.