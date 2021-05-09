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В Саратовской области 9 мая загорелся ресторан "Берлин"

Потушить огонь удалось ещё до приезда спасателей, эвакуация посетителей не потребовалась.

9 мая 2021, 12:00
<p>Фото © <a href="https://otzovik.com/reviews/steyk-haus_berlit_russia_balakovo/gallery/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Otzovik.com</a></p>

Фото © Otzovik.com

В городе Балакове Саратовской области 9 мая загорелся ресторан "Берлин", в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Заведение, как гласит надпись на его стене, было основано ровно восемь лет назад, в День Победы в 2013 году.

Пожар случился днём в воскресенье в здании по улице Чапаева, 107/1. Отмечается, что произошло возгорание навеса над мангалом на открытой площадке. Огонь ликвидировали ещё до прибытия пожарных. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

В результате происшествия эвакуацию посетителей не проводили, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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