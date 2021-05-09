В Саратовской области 9 мая загорелся ресторан "Берлин"
Потушить огонь удалось ещё до приезда спасателей, эвакуация посетителей не потребовалась.
Фото © Otzovik.com
В городе Балакове Саратовской области 9 мая загорелся ресторан "Берлин", в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Заведение, как гласит надпись на его стене, было основано ровно восемь лет назад, в День Победы в 2013 году.
Пожар случился днём в воскресенье в здании по улице Чапаева, 107/1. Отмечается, что произошло возгорание навеса над мангалом на открытой площадке. Огонь ликвидировали ещё до прибытия пожарных. Площадь возгорания составила один квадратный метр.
В результате происшествия эвакуацию посетителей не проводили, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Лайф сообщал, что в Омской области пожар уничтожил половину деревни. Потушить его удалось лишь спустя несколько часов, в результате сгорело 25 строений, 14 из которых — жилые дома.
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