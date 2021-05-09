Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Главком Сухопутных войск рассказал о реакции Путина и Шойгу на Парад Победы

По словам генерала армии Олега Салюкова, военнослужащие отлично справились с поставленными задачами, несмотря на погодные условия, и сумели сохранить торжественный и праздничный настрой.

9 мая 2021, 11:49

Фото © Kremlin.ru

Владимир Путин как Верховный главнокомандующий Вооружённых сил России высоко оценил парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошёл сегодня на Красной площади. Об этом заявил журналистам главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. По его словам, военнослужащие отлично справились с поставленными задачами, несмотря на погодные условия.

Путин на отлично оценил парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы

Путин на отлично оценил парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы

"По параду очень высокая оценка Верховного главнокомандующего и министра обороны. Также удалось пообщаться с ветеранами. Нам тоже очень важно их мнение. Они сказали, что им всё очень понравилось", — рассказал Салюков, добавив, что "общее прохождение" было хорошим, но самое главное — "хороший настрой".

"Всё понравилось! Всё замечательно!" Ветераны поделились с Лайфом впечатлениями от Парада Победы на Красной площади

"Всё понравилось! Всё замечательно!" Ветераны поделились с Лайфом впечатлениями от Парада Победы на Красной площади

Ранее Лайф приводил полную речь Владимира Путина, который поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади. Глава государства отметил, что этот праздник был, есть и будет для России священным.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кемерове росгвардейцы с кадетами исполнили "Катюшу" и развернули огромное Знамя Победы. В памятном мероприятии также приняли участие жители четырёх многоэтажек, которые вышли на свои балконы, украшенные российским триколором.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Парад на Красной площади завершился песней "Победа остаётся молодой"

сегодня в 08:33

"Всё понравилось! Всё замечательно!" Ветераны поделились с Лайфом впечатлениями от Парада Победы на Красной площади

сегодня в 10:12

В Москве и 48 регионах России стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка"

сегодня в 12:10

Военный эксперт оценил вывод финской разведки о готовности России применить силу в Европе

сегодня в 12:22

99-летняя "железная бабушка" поставила рекорд прокатом на багги и посвятила его Дню Победы

сегодня в 12:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1