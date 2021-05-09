Главком Сухопутных войск рассказал о реакции Путина и Шойгу на Парад Победы
По словам генерала армии Олега Салюкова, военнослужащие отлично справились с поставленными задачами, несмотря на погодные условия, и сумели сохранить торжественный и праздничный настрой.
Фото © Kremlin.ru
Владимир Путин как Верховный главнокомандующий Вооружённых сил России высоко оценил парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошёл сегодня на Красной площади. Об этом заявил журналистам главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. По его словам, военнослужащие отлично справились с поставленными задачами, несмотря на погодные условия.
"По параду очень высокая оценка Верховного главнокомандующего и министра обороны. Также удалось пообщаться с ветеранами. Нам тоже очень важно их мнение. Они сказали, что им всё очень понравилось", — рассказал Салюков, добавив, что "общее прохождение" было хорошим, но самое главное — "хороший настрой".
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Ранее Лайф приводил полную речь Владимира Путина, который поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади. Глава государства отметил, что этот праздник был, есть и будет для России священным.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кемерове росгвардейцы с кадетами исполнили "Катюшу" и развернули огромное Знамя Победы. В памятном мероприятии также приняли участие жители четырёх многоэтажек, которые вышли на свои балконы, украшенные российским триколором.
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