"Всё понравилось! Всё замечательно!" Ветераны поделились с Лайфом впечатлениями от Парада Победы на Красной площади

Ветераны поделились с Лайфом впечатлениями от Парада Победы на Красной площади / Видео © LIFE

Ветераны, ставшие зрителями парада на Красной площади, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказали Лайфу, что остались довольны мероприятием.

"Всё понравилось! И техника, и всё-всё-всё на свете!" — поделился один из участников ВОВ.

Некоторые зрители парада были приглашены на торжественное мероприятие в самом сердце столицы впервые. Среди них Ходунков Иван Лаврентьевич, который служил пограничником с 1941 года, а вернулся домой почти в 1946 году.

Ещё одним таким ветераном стал Алексей Степанович. На вопрос корреспондента Лайфа, что больше всего понравилось на параде, он пошутил, что флот, так как сам является моряком. Однако во время войны он сражался на сухопутных фронтах — Юго-Западном, Северо-Кавказском и Прибалтийском, а в училище поступил уже после завершения ВОВ. 9 мая 1945 года Алексей Степанович встретил в Таллине.

А ветеран Давидьян Армен Давидович встретил Победу в Берлине, а через два дня расписался на Рейхстаге, оставив на память свой московский адрес. Он рассказал Лайфу, что уже 15-й раз является зрителем парада на Красной площади — и каждый год мероприятие проходит отлично.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кемерове росгвардейцы с кадетами исполнили "Катюшу" и развернули огромное Знамя Победы. В памятном мероприятии также приняли участие жители четырёх многоэтажек, которые вышли на свои балконы, украшенные российским триколором.

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