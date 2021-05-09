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В Киеве 16-летний националист зиганул перед ветераном, а полиция не сразу составила на него протокол

Из-за того что подозреваемый несовершеннолетний, правоохранители были вынуждены ждать ювенальную юстицию.

9 мая 2021, 10:07

В Киеве 16-летний националист зиганул перед ветераном, но полиция не сразу составила на него протокол. Видео © Telegram-канал "Политика страны" / PavlovskyNews

Возле парка Славы в Киеве националисты решили устроить провокацию 9 Мая прямо перед ветеранами, которые пришли возложить цветы в честь 76-летней годовщины Дня Победы. Когда рядом с ними проходил один из героев войны, 16-летний парень в балаклаве зиганул перед ним. Об этом сообщает "Страна.ua".

Однако даже после этого полиция не сразу отреагировала на эпизод, лишь спустя некоторое время составив на парня протокол о мелком хулиганстве. А из-за того что подозреваемый несовершеннолетний, правоохранители были вынуждены ждать ювенальную юстицию.

Как рассказал сам задержанный, его зовут Михаил, он является представителем организации "Правая молодёжь" из "Правого сектора"*.

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Напомним, 9 Мая на Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который сменил День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Эти изменения Рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации. А сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором заявил, что страна не позволит приуменьшить вклад своих граждан в победу над нацизмом и продолжит отмечать 9 Мая.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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