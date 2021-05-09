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Американский и украинский корабли провели совместные учения в Чёрном море

Пограничные суда отработали слаженность действий в международной тактической группе.

9 мая 2021, 10:02
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1911737952311277" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Государственная пограничная служба Украины"</a></p>

Фото © Facebook / "Государственная пограничная служба Украины"

Корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные учения в акватории Чёрного моря. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

  • Фото © Facebook / "Государственная пограничная служба Украины"
    Фото © Facebook / "Государственная пограничная служба Украины"
  • Фото © Facebook / "Государственная пограничная служба Украины"
    Фото © Facebook / "Государственная пограничная служба Украины"
  • Фото © Facebook / "Государственная пограничная служба Украины"
    Фото © Facebook / "Государственная пограничная служба Украины"
  • Фото © Facebook / "Государственная пограничная служба Украины"
    Фото © Facebook / "Государственная пограничная служба Украины"

Фото © Facebook / "Государственная пограничная служба Украины"

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"Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины встретил корабль береговой охраны США Hamilton", — сказано в сообщении.

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Как уточняет погранслужба, американский и украинский корабли отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

"Американские партнёры прибыли на Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные манёвры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, а также деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", — назвали цели визита американцев украинские пограничники.

Корабли США и Грузии провели учения в Чёрном море

Корабли США и Грузии провели учения в Чёрном море

При этом в Госпогранслужбе указали, что за кораблями в Чёрном море следил российский флот и тем самым якобы нарушил международное морское право. Как утверждается в сообщении, корабли РФ "опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону манёвра для украинского и американского кораблей, не отвечали на вызовы по каналам международной морской безопасности". Пограничники заявили, что совместные учения продолжаются. Кроме того, на 10 мая запланирован визит патрульного корабля США Hamilton в Одессу.

Ранее Лайф уже сообщал, что сторожевой корабль Береговой охраны США Hamilton вошёл в Чёрное море. Как отметили представители ВМС США в Европе, это первое патрульное судно береговой охраны Штатов с 2008 года, посетившее черноморскую акваторию.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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