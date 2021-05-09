Мишустин поздравил ветеранов с Днём Победы и пообещал сделать всё, чтобы их подвиги не были забыты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 76-летием со дня окончания Великой Отечественной войны и отметил, что Россия приложит все усилия, чтобы подвиги героев не были забыты.

"9 Мая мы с особыми чувствами благодарности и глубокого уважения чествуем ветеранов Великой Отечественной войны. Тех, кто прошёл через страшные тяготы и испытания, самоотверженно сражался на фронтах, трудился в тылу. Склоняем головы перед мужественными и сильными духом героями, которые спасли Родину, сокрушили фашизм, подарили будущим поколениям мир", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер заметил, что быть наследниками победного поколения — большая честь и огромная ответственность, что РФ сделает всё, чтобы подвиги героев не были забыты, а миллионы россиян жили в сильной и процветающей стране.

Мишустин пожелал героям войны крепкого здоровья, успехов в работе на благо России, а также мира и благополучия.

Ранее Лайф показал, как президент РФ Владимир Путин пообщался и сфотографировался с ветеранами после Парада Победы. Герои войны не отпускали президента, а тот, в свою очередь, не отказал никому во внимании.

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