Мишустин поздравил ветеранов с Днём Победы и пообещал сделать всё, чтобы их подвиги не были забыты
Глава кабмина пожелал героям войны крепкого здоровья, успехов в работе на благо России, а также мира и благополучия.
Михаил Мишустин. Фото © Сайт Правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 76-летием со дня окончания Великой Отечественной войны и отметил, что Россия приложит все усилия, чтобы подвиги героев не были забыты.
"9 Мая мы с особыми чувствами благодарности и глубокого уважения чествуем ветеранов Великой Отечественной войны. Тех, кто прошёл через страшные тяготы и испытания, самоотверженно сражался на фронтах, трудился в тылу. Склоняем головы перед мужественными и сильными духом героями, которые спасли Родину, сокрушили фашизм, подарили будущим поколениям мир", — сказано в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Премьер заметил, что быть наследниками победного поколения — большая честь и огромная ответственность, что РФ сделает всё, чтобы подвиги героев не были забыты, а миллионы россиян жили в сильной и процветающей стране.
Мишустин пожелал героям войны крепкого здоровья, успехов в работе на благо России, а также мира и благополучия.
Ранее Лайф показал, как президент РФ Владимир Путин пообщался и сфотографировался с ветеранами после Парада Победы. Герои войны не отпускали президента, а тот, в свою очередь, не отказал никому во внимании.
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