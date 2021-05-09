Профессор вирусологии объяснил, почему выработка коллективного иммунитета к осени вполне вероятна
По словам собеседника Лайфа, самая активная группа населения, которая могла являться переносчиком инфекции, на сегодняшний день уже либо переболела коронавирусом, либо сделала прививку.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов считает оправданным прогноз Минздрава о достижении коллективного иммунитета к коронавирусу к сентябрю 2021 года. Как пояснил эксперт в беседе с Лайфом, самая активная группа населения, которая могла являться переносчиком инфекции, на сегодняшний день уже либо переболела ковидом, либо сделала прививку.
"Люди активные, которые много контактируют, уже перенесли коронавирус и теперь не являются потенциальными переносчиками. Я предполагаю, что именно за счёт этого мы и не имеем такого весеннего всплеска. Подъёма все ждали на примере других стран, пока этого нет. Не могу сказать, что мы прошли мимо, примерно ещё месяц такой опасный период, до наступления лета, но пока мы видим относительно стабильную ситуацию. Будем надеяться, что вот так всё и пройдёт", — рассуждает Чепурнов.
Вместе с тем собеседник Лайфа рассчитывает на более активную вакцинацию населения. Профессор призвал "перестать гоняться за тем, примут "Спутник V" в Европе или нет", а сосредоточиться на стимулировании прививочной кампании внутри страны. В этом случае прогноз о достижении коллективного иммунитета к осени кажется вирусологу ещё более реальным.
Ранее Лайф рассказывал, что в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник лайт". Данный препарат является первым компонентом вакцины "Спутник V".
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