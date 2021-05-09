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Путин пообщался и сфотографировался с ветеранами после Парада Победы

Герои войны не отпускали президента, а тот, в свою очередь, не отказал никому во внимании.

9 мая 2021, 09:08

Путин пообщался и сфотографировался с ветеранами после Парада Победы. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин после завершения официальной части Парада Победы на Красной площади сфотографировался с ветеранами Великой Отечественной войны.

Это произошло во время посещения главой государства Александровского сада, где Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Вечного огня. Президент уделил внимание героям войны, поздравил их, сфотографировался, а также немного пообщался с ними.

Путин на отлично оценил парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы

Путин на отлично оценил парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы

Парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже завершился. Зрители увидели военную технику, авиацию, а также услышали исполнение песни "Победа остаётся молодой" сводным оркестром.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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