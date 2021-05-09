Путин пообщался и сфотографировался с ветеранами после Парада Победы
Герои войны не отпускали президента, а тот, в свою очередь, не отказал никому во внимании.
Путин пообщался и сфотографировался с ветеранами после Парада Победы. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин после завершения официальной части Парада Победы на Красной площади сфотографировался с ветеранами Великой Отечественной войны.
Это произошло во время посещения главой государства Александровского сада, где Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Вечного огня. Президент уделил внимание героям войны, поздравил их, сфотографировался, а также немного пообщался с ними.
Парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже завершился. Зрители увидели военную технику, авиацию, а также услышали исполнение песни "Победа остаётся молодой" сводным оркестром.
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