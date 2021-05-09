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Мурашко сообщил о наличии в России "индийского" коронавируса-мутанта

Пока учёные не определили, является ли этот вариант ковида более заразным или устойчивым к вакцинам.

9 мая 2021, 09:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия уже получила "индийский" штамм коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"У нас есть штамм "индийский" коронавируса", — отметил министр в беседе с РИА "Новости".

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О появлении новой разновидности коронавируса власти Индии сообщили в конце марта. Не исключено, что именно она стала причиной всплеска заболеваемости в стране. Однако пока непонятно, является ли этот вариант ковида более заразным или устойчивым к вакцинам.

По некоторым данным, этот штамм обладает большей вирулентностью, поскольку на него приходится 20% случаев в сильно пострадавшем индийском штате Махараштра. Также не исключено, что он будет более передаваемым с биологической точки зрения.

В конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия запросила образец "индийского" штамма коронавируса для исследований.

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Напомним, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Число заболевших перевалило за 22,3 миллиона, а умерших — больше 242 тысяч. Местное население винит в сложившейся ситуации правительство, которое ранее заявляло о победе над коронавирусом. Действительно, в феврале в стране выявлялось менее десяти тысяч случаев в сутки. Однако на фоне этого люди стали отказываться от мер безопасности и ограничений, выходили на массовые мероприятия и отмечали праздники. 1 мая в Индию прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". МИД страны уже выразил благодарность.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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