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Шествие "Бессмертного полка" в Кишинёве возглавил Игорь Додон

Колонна участников идёт маршем с центральной площади столицы Молдавии к мемориальному комплексу "Вечность".

9 мая 2021, 08:59
<p>Фото © <a href="https://ru.sputnik.md/society/20210509/34677881/v-kishineve-prohodit-marsh-pamyati-bessmertnyj-polk.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnik / MIROSLAV ROTARI</a></p>

Фото © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

В Молдавии в День Победы проходит шествие "Бессмертного полка", колонну участников возглавил экс-президент страны Игорь Додон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственного корреспондента, который находится на месте событий.

Вместе с бывшим лидером страны в акции участвуют спикер парламента Зинаида Гречаный, депутат Соцпартии, министр обороны Виктор Гайчук, а также посол России в Молдавии Олег Васнецов. Отмечается, что организатором шествия выступает национально-координационный комитет "Победа".

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"Я очень взволнован, что практически каждый год граждане Молдавии, чьи родные отстаивали вместе с другими представителями СССР свою Родину, 9 Мая преклоняются перед памятью погибших и что шествие "Бессмертный полк" стало доброй традицией", — цитирует Васнецова ТАСС.

Колонна участников идёт маршем с центральной площади Кишинёва к мемориальному комплексу "Вечность". В руках у людей портреты воевавших родственников, цветы и чёрно-оранжевые полосатые флаги. А впереди шествия выдвинулись ретроавтомобили и небольшой оркестр.

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Проведение акции в её привычном виде стало возможно благодаря отмене режима чрезвычайного положения и смягчению карантинных ограничений.

Ранее Лайф рассказывал, что в Пекине и Шанхае сотни людей приняли участие в акции "Бессмертный полк". Также в китайской столице открылась уникальная фотовыставка, в которой собрано множество исторических снимков, рассказывающих о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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