Песков объяснил, кому Путин адресовал слова про "недобитых карателей"

Президент России Владимир Путин во время речи на Параде Победы в Москве обратил внимание на проблемы с неонацизмом в современном мире, на попытки переписать историю и оправдать преступников, а также заявил о "сборище недобитых карателей". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, кому российский лидер адресовал эти слова.

"Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты. И европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

Песков заметил, что неонацисты сегодня есть в некоторых странах Прибалтики и на Украине. Примером тому может служить недавний "Марш вышиванок" в Киеве, посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны.

Ранее Лайф приводил полную речь Владимира Путина, который поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади. Глава государства отметил, что этот праздник был, есть и будет для России священным.

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