Крымский мост в честь Дня Победы подсветили цветами российского триколора
Вечером со стороны Чёрного и Азовского морей местные жители могут наблюдать иллюминацию в виде государственного флага.
Крымский мост ко Дню Победы засветился цветами российского триколора. Видео © Кубань 24
В Крыму завершилась модернизация подсветки арок Крымского моста — теперь в тёмное время суток они будут сиять цветами российского триколора. Как сообщает телеканал "Кубань 24", обновление проводилось специально к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Подсветка не помешает участникам дорожного движения, так как она монохромная. В то же время трёхцветный рисунок из диодов будет видно с берегов Керченского полуострова", — уточнили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань".
Отмечается, что для подсветки пролётов и мостовых опор было использовано более 11 километров кабеля и свыше трёх тысяч светильников. На все работы 45 электромонтажников, включая бригады промышленных альпинистов, потратили около трёх месяцев.
А ранее российский политолог оценил "присвоение" Украиной Крымского моста в "Википедии". По словам эксперта, нынешнему украинскому режиму "дальше падать уже некуда".
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