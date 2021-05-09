Крымский мост в честь Дня Победы подсветили цветами российского триколора

Крымский мост ко Дню Победы засветился цветами российского триколора. Видео © Кубань 24

В Крыму завершилась модернизация подсветки арок Крымского моста — теперь в тёмное время суток они будут сиять цветами российского триколора. Как сообщает телеканал "Кубань 24", обновление проводилось специально к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Подсветка не помешает участникам дорожного движения, так как она монохромная. В то же время трёхцветный рисунок из диодов будет видно с берегов Керченского полуострова", — уточнили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань".

Отмечается, что для подсветки пролётов и мостовых опор было использовано более 11 километров кабеля и свыше трёх тысяч светильников. На все работы 45 электромонтажников, включая бригады промышленных альпинистов, потратили около трёх месяцев.

А ранее российский политолог оценил "присвоение" Украиной Крымского моста в "Википедии". По словам эксперта, нынешнему украинскому режиму "дальше падать уже некуда".

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