В Новосибирске возбудили дело против аптеки, несвоевременно выдававшей льготные лекарства ветерану

В отношении льготной аптеки в Новосибирске, которая в течение почти полутора лет вовремя не выдавала необходимые бесплатные лекарства 93-летней труженице тыла, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками аптечного пункта в городе Новосибирске услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Установлено, что с января 2020 года по май 2021 года сотрудники аптечного пункта несвоевременно выдавали лекарственные средства, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности, 93-летней женщине", — сказано в сообщении.

Как уточняет ведомство, уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки после сообщений в местных СМИ, в одном из которых внук 93-летней труженицы тыла сообщил, что в поликлинике, где его бабушка должна была получать препараты, постоянно возникают задержки. По его словам, график предоставления лекарств там сдвинулся уже на месяц, а ещё вместо нужных препаратов выдаются их аналоги.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается. Кроме того, проверку по данному факту организовали в Прокуратуре Новосибирской области, где собираются изучить соблюдение законодательства о лекарственном обеспечении льготников, а также оценить действия локальных властей при рассмотрении жалоб ветерана.

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