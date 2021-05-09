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В "Бессмертном полку" в Донбассе пронесли портрет деда Зеленского в укор его внуку

По словам общественницы, которая решилась на красноречивый жест, дедушка украинского политика был достойным человеком, чего не скажешь о его внуке, "устроившем нацистский шабаш в центре Киева".

9 мая 2021, 10:09

Видео © Telegram-канал "Донбасс решает"

Украинская общественница Татьяна Монтян во время шествия "Бессмертного полка" в Донецке пронесла портрет дедушки президента Незалежной Владимира Зеленского. Она заявила, что героический родственник украинского политика достоин быть в строю фронтовиков, которые сражались с фашизмом.

"Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева", прокомментировала участница акции.

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По данным исторического сайта-архива "Память народа", дед Владимира Зеленского Семён Иванович во время Великой Отечественной войны командовал миномётным взводом, а затем служил командиром роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Войну он закончил в звании гвардии лейтенанта и получил два ордена Красной Звезды.

В документальном описании его военного пути говорится, что Зеленский Семён Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 1944 года своим минным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулемётов и трёх ручных пулемётов нацистов. А 1 февраля за селом Александровка уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров, отбил четыре атаки и захватил трофейный состав.

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Отметим, что 9 мая на Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который сменил День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Эти изменения Рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации. А сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором заявил, что страна не позволит приуменьшить вклад своих граждан в Победу над нацизмом и продолжит отмечать 9 Мая.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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