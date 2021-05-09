Bild: Переговоры между Германией и Россией о поставках вакцины "Спутник V" зашли в тупик

Переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Германию оказались в тупике, пишет издание Bild. Источники газеты утверждают, что всё дело в сроках. Якобы Россия не может предоставить Берлину необходимое количество доз вакцины в обозначенный немецкой стороной срок: в июне или июле 2021 года.