Bild: Переговоры между Германией и Россией о поставках вакцины "Спутник V" зашли в тупик
Источники немецкой газеты утверждают, что стороны не договорились о сроках: Берлин настаивал на получении необходимого объёма препарата уже летом, но "коронавирусный шторм" в Индии смешал все карты.
Фото © Sputnikvaccine.com
Переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Германию оказались в тупике, пишет издание Bild. Источники газеты утверждают, что всё дело в сроках. Якобы Россия не может предоставить Берлину необходимое количество доз вакцины в обозначенный немецкой стороной срок: в июне или июле 2021 года.
Собеседники издания отмечают, что поставки должны были осуществляться за счёт сокращения партий, отправляющихся в Индию, однако там резко обострилась ситуация с коронавирусом.
Ранее Лайф писал, что Москва и Берлин обсуждали поставки вакцины в ФРГ в период с июля по сентябрь. В целом вакцину для экстренного применения одобрили уже 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V".
В Австрии тоже сообщили, что некоторые жители хотят вакцинироваться только российским "Спутником V". Венгрия признала вакцину самой эффективной от ковида. Земан поддержал идею закупки российской вакцины в Чехии в случае нехватки других вакцин.
Выбор редакции
Меркель призвала разъяснить ситуацию с не допущенными в ЕС антиковидными вакцинами
Мурашко заявил о большом интересе к российской вакцине "Спутник лайт" в других странах
В Мельбурне более 150 человек вышли на торжественный марш "Бессмертного полка"
Военный эксперт оценил вывод финской разведки о готовности России применить силу в Европе
99-летняя "железная бабушка" поставила рекорд прокатом на багги и посвятила его Дню Победы
Комментариев: 0