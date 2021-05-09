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Bild: Переговоры между Германией и Россией о поставках вакцины "Спутник V" зашли в тупик

Источники немецкой газеты утверждают, что стороны не договорились о сроках: Берлин настаивал на получении необходимого объёма препарата уже летом, но "коронавирусный шторм" в Индии смешал все карты.

9 мая 2021, 11:38

Фото © Sputnikvaccine.com

Переговоры о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Германию оказались в тупике, пишет издание Bild. Источники газеты утверждают, что всё дело в сроках. Якобы Россия не может предоставить Берлину необходимое количество доз вакцины в обозначенный немецкой стороной срок: в июне или июле 2021 года.

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Собеседники издания отмечают, что поставки должны были осуществляться за счёт сокращения партий, отправляющихся в Индию, однако там резко обострилась ситуация с коронавирусом.

Ранее Лайф писал, что Москва и Берлин обсуждали поставки вакцины в ФРГ в период с июля по сентябрь. В целом вакцину для экстренного применения одобрили уже 60 стран. Тем временем сбои в производстве вакцин в странах ЕС замедлили прививочную кампанию. В той же ФРГ готовы платить тысячи евро, чтобы снабдить организм антителами. Немцы массово ринулись в Россию на прививку "Спутником V".


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В Австрии тоже сообщили, что некоторые жители хотят вакцинироваться только российским "Спутником V". Венгрия признала вакцину самой эффективной от ковида. Земан поддержал идею закупки российской вакцины в Чехии в случае нехватки других вакцин.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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