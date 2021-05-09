Суд признал банкротом Цукерберга из Москвы
Полный тёзка известного предпринимателя задолжал банкам около 669 тысяч рублей.
Фото © Pixabay
В Москве арбитражный суд признал банкротом жителя столицы Марка Эллиота Цукерберга, который до смены имени и фамилии в 2018 году был Юрием Шишлянниковым, и начал реализацию его имущества. Это следует из опубликованного решения суда.
Отмечается, что у Цукерберга есть задолженность перед Сбером и "Альфа-банком" в размере около 669 тысяч рублей. В связи с этим суд счёл целесообразным ввести сразу реализацию имущества, минуя процедуру реструктуризации долгов, несмотря на то что должник в настоящее время трудоустроен, а также не имеет на иждивении несовершеннолетних детей.
"Доказательств наличия имущества у гражданина-должника и достаточного дохода от трудовой или иной деятельности, за счёт которых могут быть исполнены в полном объёме денежные обязательства в течение непродолжительного времени, не представлено", — говорится в решении суда.
Добавим, что полный тёзка известного предпринимателя не пришёл на заседание суда, где слушалось его заявление о собственном банкротстве. Однако он прислал ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие и перечислил на депозит суда 40 тысяч рублей на проведение процедуры.
Ранее в суде пояснили, что Цукерберг — поменявший имя и фамилию 44-летний уроженец Херсонской области Украины. Сейчас у него есть временная регистрация в Москве до марта 2022 года.
Недавно Лайф рассказывал, во сколько "Фейсбуку" обходится безопасность Цукерберга. Судя по данным, расходы на охрану основателя популярной соцсети значительно выросли за последний год.
Лента новостей
Выбор редакции
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Число признанных банкротами россиян выросло почти в два раза
99-летняя "железная бабушка" поставила рекорд прокатом на багги и посвятила его Дню Победы
Военный эксперт оценил вывод финской разведки о готовности России применить силу в Европе
В Москве и 48 регионах России стартовало онлайн-шествие "Бессмертного полка"
Комментариев: 0