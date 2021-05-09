Суд признал банкротом Цукерберга из Москвы

В Москве арбитражный суд признал банкротом жителя столицы Марка Эллиота Цукерберга, который до смены имени и фамилии в 2018 году был Юрием Шишлянниковым, и начал реализацию его имущества. Это следует из опубликованного решения суда.

Отмечается, что у Цукерберга есть задолженность перед Сбером и "Альфа-банком" в размере около 669 тысяч рублей. В связи с этим суд счёл целесообразным ввести сразу реализацию имущества, минуя процедуру реструктуризации долгов, несмотря на то что должник в настоящее время трудоустроен, а также не имеет на иждивении несовершеннолетних детей.

"Доказательств наличия имущества у гражданина-должника и достаточного дохода от трудовой или иной деятельности, за счёт которых могут быть исполнены в полном объёме денежные обязательства в течение непродолжительного времени, не представлено", — говорится в решении суда.

Добавим, что полный тёзка известного предпринимателя не пришёл на заседание суда, где слушалось его заявление о собственном банкротстве. Однако он прислал ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие и перечислил на депозит суда 40 тысяч рублей на проведение процедуры.

Ранее в суде пояснили, что Цукерберг — поменявший имя и фамилию 44-летний уроженец Херсонской области Украины. Сейчас у него есть временная регистрация в Москве до марта 2022 года.

Недавно Лайф рассказывал, во сколько "Фейсбуку" обходится безопасность Цукерберга. Судя по данным, расходы на охрану основателя популярной соцсети значительно выросли за последний год.

Авторы