Российский гонщик Мазепин оформил шлем георгиевской лентой в честь Дня Победы

Он добавил и изображение красной звезды. А номер у спортсмена тоже тематический — 9.

Российский гонщик Никита Мазепин, который выступает за команду "Хаас", на Гран-при Испании оформил свой шлем в честь Дня Победы. Фотографии он опубликовал в "Инстаграме".

"С праздником Великой Победы!" — подписал гонщик снимки.

Мазепин видоизменил дизайн своего номера — девятка выполнена в виде георгиевской ленты, в внутри — красная звезда. На задней части шлема также изображено чёрно-оранжевое полотно.

Россиянин начнёт гонку в Барселоне с последней позиции, в квалификации он показал худшее время, а после сессии получил штраф в виде трёх позиций за блокировку представителя "Макларена".