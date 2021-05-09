Российский гонщик Мазепин оформил шлем георгиевской лентой в честь Дня Победы

Российский гонщик Никита Мазепин, который выступает за команду "Хаас", на Гран-при Испании оформил свой шлем в честь Дня Победы. Фотографии он опубликовал в "Инстаграме".

"С праздником Великой Победы!" — подписал гонщик снимки.

Мазепин видоизменил дизайн своего номера — девятка выполнена в виде георгиевской ленты, в внутри — красная звезда. На задней части шлема также изображено чёрно-оранжевое полотно.

Россиянин начнёт гонку в Барселоне с последней позиции, в квалификации он показал худшее время, а после сессии получил штраф в виде трёх позиций за блокировку представителя "Макларена".

Ранее Лайф рассказывал, что в небе над Югрой пролетели самолёты с двумя тысячами портретов героев Великой Отечественной. Подобное мероприятие проводится в регионе с 2019 года, снимки участников войны присылают сами жители.

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