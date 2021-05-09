Российские дипломаты устроили флешмоб в честь Дня Победы, исполнив "Катюшу" в разных уголках мира
Некоторые продемонстрировали и другие таланты, например умение играть на музыкальных инструментах.
Дипломаты поздравили россиян с Днём Победы. Видео © Telegram / МИД России
Российские дипломаты, которые сейчас работают в разных уголках мира, в честь Дня Победы исполнили известную военную песню "Катюша". Они приняли участие в музыкальном флешмобе по случаю 76-летия Великой Победы. Видео опубликовала пресс-служба МИД РФ.
В создании ролика приняли участие сотрудники посольств, генконсульств и постпредств РФ, а также их семьи. Некоторые дипломаты также показали и другие свои таланты, например умение танцевать или играть на музыкальных инструментах. Таким образом они поздравили россиян с Днём Победы.
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Отмечается, что "Катюша" прозвучала в 54 странах земного шара.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сиднее прошли торжественный митинг и марш "Бессмертного полка". Ежегодно в День Победы в Уэверли собираются несколько сотен русскоговорящих жителей города.
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