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Российские дипломаты устроили флешмоб в честь Дня Победы, исполнив "Катюшу" в разных уголках мира

Некоторые продемонстрировали и другие таланты, например умение играть на музыкальных инструментах.

9 мая 2021, 10:32

Дипломаты поздравили россиян с Днём Победы. Видео © Telegram / МИД России

Российские дипломаты, которые сейчас работают в разных уголках мира, в честь Дня Победы исполнили известную военную песню "Катюша". Они приняли участие в музыкальном флешмобе по случаю 76-летия Великой Победы. Видео опубликовала пресс-служба МИД РФ.

В создании ролика приняли участие сотрудники посольств, генконсульств и постпредств РФ, а также их семьи. Некоторые дипломаты также показали и другие свои таланты, например умение танцевать или играть на музыкальных инструментах. Таким образом они поздравили россиян с Днём Победы.

"Всё понравилось! Всё замечательно!" Ветераны поделились с Лайфом впечатлениями от Парада Победы на Красной площади

"Всё понравилось! Всё замечательно!" Ветераны поделились с Лайфом впечатлениями от Парада Победы на Красной площади

Отмечается, что "Катюша" прозвучала в 54 странах земного шара.

Ранее Лайф рассказывал, что в Сиднее прошли торжественный митинг и марш "Бессмертного полка". Ежегодно в День Победы в Уэверли собираются несколько сотен русскоговорящих жителей города.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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