"Пытаются изуродовать праздник": В Риге полиция закрыла проход к памятнику Воинам-освободителям в парке Победы. Видео © Instargam / rzhavin77

Латвийские полицейские перекрыли проход к памятнику Воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает ТАСС, площадь вокруг монумента огорожена забором.

При этом людям, пришедшим в День Победы почтить память героев Великой Отечественной войны, предлагают оставить цветы на столах, которые разместили перед ограждениями монумента. Потом их уносят работники столичного предприятия "Ригас межи". Самостоятельно подходить к подножию памятника и возлагать цветы не разрешается. Исключение сделали только для временного поверенного в делах РФ в Латвии Вадима Васильева.

Отсутствие прохода к памятнику местные власти объясняют эпидемическими рисками, якобы для соблюдения социальной дистанции. Однако такая мера вызвала негодование и возмущение среди русскоязычного населения республики.

"Мы ожидали, что нам попытаются изуродовать праздник. Видно, что установлены ограждения вокруг памятника, которые по большому счёту только создают толкучку. Всё это просто сделано для того, чтобы запугать людей, чтобы оттолкнуть их от празднования Дня Победы", — отметил Константин Чекушин, депутат от оппозиционной партии "Согласие", защищающей интересы русскоязычного населения Латвии.

Парламентарий также назвал ограждения вокруг монумента лицом новой уродливой Рижской думы.

А ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал Вторую мировую войну чужой для страны. Граждане республики воевали за свои цели в составе армий обеих противоборствующих сторон, отметил он.

Как известно, Латвия настаивает на том, что с 1940 по 1991 год была оккупирована Советским Союзом. При этом часть латвийских политиков убеждена, что 9 Мая не принесло освобождения стране, а лишь стало продолжением советской оккупации республики. Руководство России, в свою очередь, неоднократно заявляло, что об оккупации СССР стран Балтии в 1940-м не может быть и речи. Как пояснял МИД РФ, акт присоединения Прибалтики к СССР соответствовал нормам международного права того времени. А термин "оккупация", уточняли в ведомстве, не может быть использован в данном случае, поскольку между Советским Союзом и прибалтийскими государствами не было военных действий, а войска вводились на договорной основе и с согласия местных властей.

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