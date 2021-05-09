Юные белоруски в День Победы заполучили фото с "ветераном своих сердечек" Колей Лукашенко
Младший сын лидера республики посетил праздничные мероприятия, посвящённые 9 Мая, на площади Победы в Минске.
Фото © Telegram / Sputnik Беларусь
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай в День Победы стал звездой фотографий юных жительниц страны, которые не смогли уйти с праздника без снимка со своим крашем.
9 Мая молодой человек посетил торжественные мероприятия на площади Победы в Минске, где и встретил своих фанаток. К счастью, Николай не стал отказывать девушкам в фото — и те ушли домой с заветными кадрами.
Отметим, сегодня у стелы на площади Победы прошло традиционное возложение венков, в церемонии принял участие лидер республики Александр Лукашенко.
Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко поздравил Путина с Днём Победы. 9 Мая имеет судьбоносное значение для граждан Белоруссии и России, отметил политик.
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