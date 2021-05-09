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Юные белоруски в День Победы заполучили фото с "ветераном своих сердечек" Колей Лукашенко

Младший сын лидера республики посетил праздничные мероприятия, посвящённые 9 Мая, на площади Победы в Минске.

9 мая 2021, 10:22
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/sputnikby" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnik Беларусь</a></p>

Фото © Telegram / Sputnik Беларусь

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай в День Победы стал звездой фотографий юных жительниц страны, которые не смогли уйти с праздника без снимка со своим крашем.

15-летний сын Лукашенко появился на параде в Москве, и теперь мысли всех девушек Сети лишь о нём

15-летний сын Лукашенко появился на параде в Москве, и теперь мысли всех девушек Сети лишь о нём

9 Мая молодой человек посетил торжественные мероприятия на площади Победы в Минске, где и встретил своих фанаток. К счастью, Николай не стал отказывать девушкам в фото — и те ушли домой с заветными кадрами.

Отметим, сегодня у стелы на площади Победы прошло традиционное возложение венков, в церемонии принял участие лидер республики Александр Лукашенко.

Картофельный Рэмбо и белорусский Гном Гномыч. Реакция соцсетей на Лукашенко и Колю с автоматами

Картофельный Рэмбо и белорусский Гном Гномыч. Реакция соцсетей на Лукашенко и Колю с автоматами

Ранее Лайф рассказывал, что Лукашенко поздравил Путина с Днём Победы. 9 Мая имеет судьбоносное значение для граждан Белоруссии и России, отметил политик.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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