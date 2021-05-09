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На Украине завели уголовные дела за использование советских флагов и георгиевских лент в День памяти и примирения

Тем, кто демонстрировал запрещённую в стране символику, теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

9 мая 2021, 10:40
<p>Фото © ТАСС / Алексей Павлишак</p>

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

На Украине правоохранители возбудили три уголовных дела из-за использования коммунистической символики в День памяти и примирения, который отмечается 8 мая. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

"В Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. В Житомирской области на территории ООО "Автомир" на флагштоке одним из работников был размещён флаг красного цвета с коммунистической символикой", — приводит слова Фацевича сайт МВД.

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Также "нарушение" было зафиксировано в Запорожье из-за советского флага с надписью "Полк победы 1941–1945". В украинском ведомстве отметили, что все три инцидента квалифицированы как "пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов". По местным законам, "виновникам" грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. В рамках этого закона в стране не только сносят памятники Ленину, но и переименовывают города и улицы, названные в честь советских деятелей.

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Ранее Лайф рассказывал, что депутат Рады надел шапку-ушанку с советской звездой и призвал арестовать его. Таким образом он отреагировал на возбуждение уголовного дела против жителя Киева за ношение головного убора с символикой СССР.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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