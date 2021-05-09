На Украине завели уголовные дела за использование советских флагов и георгиевских лент в День памяти и примирения

Тем, кто демонстрировал запрещённую в стране символику, теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

На Украине правоохранители возбудили три уголовных дела из-за использования коммунистической символики в День памяти и примирения, который отмечается 8 мая. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

"В Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. В Житомирской области на территории ООО "Автомир" на флагштоке одним из работников был размещён флаг красного цвета с коммунистической символикой", — приводит слова Фацевича сайт МВД.

Также "нарушение" было зафиксировано в Запорожье из-за советского флага с надписью "Полк победы 1941–1945". В украинском ведомстве отметили, что все три инцидента квалифицированы как "пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов". По местным законам, "виновникам" грозит до пяти лет лишения свободы.