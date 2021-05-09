Мурашко заявил о большом интересе к российской вакцине "Спутник лайт" в других странах

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что к российской вакцине против коронавируса "Спутник лайт" уже есть большой интерес. Об этом министр сообщил РИА "Новости".

"Её только зарегистрировали, но да, интерес уже большой", — ответил Мурашко на вопрос, поступают ли заявки на данную вакцину из других стран.

Напомним, в январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.

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