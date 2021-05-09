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Мурашко заявил о большом интересе к российской вакцине "Спутник лайт" в других странах

6 мая препарат был официально зарегистрирован в РФ. Как ожидается, он ускорит формирование популяционного иммунитета.

9 мая 2021, 10:43
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что к российской вакцине против коронавируса "Спутник лайт" уже есть большой интерес. Об этом министр сообщил РИА "Новости".

"Её только зарегистрировали, но да, интерес уже большой", — ответил Мурашко на вопрос, поступают ли заявки на данную вакцину из других стран.

Глава Минздрава заявил, что "Спутник лайт" ускорит формирование популяционного иммунитета

Глава Минздрава заявил, что "Спутник лайт" ускорит формирование популяционного иммунитета

Напомним, в январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация этим препаратом. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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