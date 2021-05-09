В Татарстане парочка угнала легкомоторный самолёт и разбилась насмерть

Мужчина и девушка погибли в результате жёсткой посадки легкомоторного самолёта в Татарстане. Видео © МЧС России / ДПС Альметьевск

В Альметьевском районе Татарстана мужчина и его подруга угнали двухместный легкомоторный самолёт типа "Ермак", сообщил Лайфу источник в экстренных службах. Они разбились в результате жёсткой посадки, уточняется на сайте республиканского главка МЧС.

Сообщение о крушении поступило 9 мая около часа дня. По прибытии спасатели обнаружили самолёт в поле. Отмечается, что разрушений на земле нет, возгорания при крушении не случилось. Причина происшествия устанавливается.

Как стало известно Лайфу, среди погибших 56-летний пилот Валерий П. и его пассажирка Альфия, которые, по предварительной версии, угнали самолёт с аэродрома Пойма, которому он и принадлежит. Отлетев примерно на 900 метров, воздушное судно упало и разбилось.

На месте работают следователи и криминалисты. По факту крушения проводится проверка.

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