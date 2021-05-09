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Политолог назвал адресатов слов Путина про "недобитых карателей"

Заявление главы государства вызовет резонанс, а вот будут ли наблюдаться позитивные изменения в политике Запада, говорить пока рано.

9 мая 2021, 11:54
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Слова президента РФ Владимира Путина о "сборище недобитых карателей" и их последователях, которые пытаются переписать историю, прозвучали во время выступления на Красной площади, где прошёл Парад Победы. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в разговоре с телеканалом "360" указал, что заявление лидера России было адресовано не только мировым элитам, но и простым людям.

"Я думаю, что эти слова были направлены всем: и народам, и элитам, и армиям. Потому что сегодня самое большое различие — в позициях между людьми обычными и элитами", — сказал политолог.

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Журавлёв отметил, что с народами легче договориться и жители соседних стран скорее наши союзники. А если и есть противники, то в основном среди политиков.

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"Но чтобы политики нас услышали, нужно, чтобы нас услышали люди, поскольку всё-таки люди голосуют за политиков, а не наоборот", — пояснил эксперт.

По мнению политолога, слова Путина вызовут резонанс. Но подтолкнут ли они к позитивным действиям со стороны иностранных государств — в этом есть сомнения. Журавлёв объясняет это тем, что "западный политик — заложник самого себя".

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"Нельзя много лет говорить об ужасной и страшной России, а потом сказать: "Вы знаете, мы ошибались, всё там не так плохо. И вообще, всё хорошо". В какой-то момент инерция ненависти продолжает работать, даже если есть желание её остановить", — сказал Журавлёв.

Ранее Лайф приводил полную речь Владимира Путина, который поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади. Глава государства отметил, что этот праздник был, есть и будет для России священным.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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