"Мечты победителей": Волонтёры исполнили заветные желания двух жительниц блокадного Ленинграда

Благотворительный проект "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей", исполнил заветные желания жительниц блокадного Ленинграда Галины Дектеренко и Марии Марковой в рамках акции "Мечты победителей" в 76-ю годовщину Великой Победы.

Так, 93-летняя Галина Ивановна Дектеренко мечтала преобразиться и устроить себе "день красоты".







А Мария Григорьевна Маркова всегда хотела побывать на концерте, где будут исполнены песни из репертуара Николая Расторгуева.







Напомним, благотворительная акция "Мечты победителей" стартовала в России в середине марта прошлого года. Тогда в преддверии 75-летия Дня Победы активисты и общественники пообещали исполнить заветные желания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

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