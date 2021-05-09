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"Мечты победителей": Волонтёры исполнили заветные желания двух жительниц блокадного Ленинграда

Галина Ивановна преобразилась на "дне красоты", а Мария Григорьевна побывала на концерте.

9 мая 2021, 12:09
<p>Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"</p>

Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"

Благотворительный проект "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей", исполнил заветные желания жительниц блокадного Ленинграда Галины Дектеренко и Марии Марковой в рамках акции "Мечты победителей" в 76-ю годовщину Великой Победы.

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Так, 93-летняя Галина Ивановна Дектеренко мечтала преобразиться и устроить себе "день красоты".

  • Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"
    Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"
  • Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"
    Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"
  • Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"
    Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"

Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"

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А Мария Григорьевна Маркова всегда хотела побывать на концерте, где будут исполнены песни из репертуара Николая Расторгуева.

  • Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"
    Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"
  • Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"
    Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"
  • Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"
    Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"

Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"

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Напомним, благотворительная акция "Мечты победителей" стартовала в России в середине марта прошлого года. Тогда в преддверии 75-летия Дня Победы активисты и общественники пообещали исполнить заветные желания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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