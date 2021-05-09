"Мечты победителей": Волонтёры исполнили заветные желания двух жительниц блокадного Ленинграда
Галина Ивановна преобразилась на "дне красоты", а Мария Григорьевна побывала на концерте.
Фото © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"
Благотворительный проект "Мечтай со мной", который входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей", исполнил заветные желания жительниц блокадного Ленинграда Галины Дектеренко и Марии Марковой в рамках акции "Мечты победителей" в 76-ю годовщину Великой Победы.
Так, 93-летняя Галина Ивановна Дектеренко мечтала преобразиться и устроить себе "день красоты".
А Мария Григорьевна Маркова всегда хотела побывать на концерте, где будут исполнены песни из репертуара Николая Расторгуева.
Напомним, благотворительная акция "Мечты победителей" стартовала в России в середине марта прошлого года. Тогда в преддверии 75-летия Дня Победы активисты и общественники пообещали исполнить заветные желания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
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