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Лайф узнал подробности крушения легкомоторного самолёта в Татарстане

За время службы погибший пилот зарекомендовал себя как ответственный и очень умный работник.

9 мая 2021, 12:34

Скриншот видео © МЧС России

Погибший при крушении легкомоторного самолёта типа "Ермак" в Татарстане 56-летний пилот Валерий П. и его пассажирка, вероятнее всего, не угоняли воздушное судно с аэродрома Пойма. Об этом Лайфу рассказал источник.

По нашим данным, мужчина работал пилотом вахтовым методом, сам он родом из Сызрани. За время службы Валерий зарекомендовал себя как ответственный и очень умный работник. Как утверждает источник, взлетать мужчина не должен был. Более того, в местности, где произошло крушение, практически невозможно посадить самолёт из-за расположенных рядом линий электропередачи и деревьев, и Валерий прекрасно знал об этом, поэтому вряд ли имеет место версия об угоне.

Как пояснил источник, погибший пилот должен был прокатить спутницу по полосе. Но что конкретно произошло и почему Валерию пришлось взлететь, остаётся загадкой. По предварительным данным, трагедия произошла из-за "сваливания" самолёта при недостаточной для взлёта подъёмной силе крыла.

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Как уже сообщал Лайф, жёсткая посадка летательного аппарата произошла примерно в 900 метрах от местного аэродрома, которому и принадлежит воздушное судно. В результате крушения погиб мужчина и его подруга. Отмечается, что разрушений на земле нет, возгорания при крушении не случилось. На месте работают следователи и криминалисты. По факту крушения проводится проверка. Личность погибшей дамы пока не подтверждена.

Ранее Лайф рассказывал, что легкомоторный самолёт Ан-2 разбился под Саратовом. Его поиски были затруднены отсутствием визуальных ориентиров.

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"Выпали маски, поддувало с двери": Вернувшийся в Сочи самолёт больше часа кружил над морем — видео

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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