Военный эксперт оценил вывод финской разведки о готовности России применить силу в Европе

Военный конфликт в Европе между Россией и НАТО возможен, и он будет спровоцирован альянсом, поэтому вывод разведки Финляндии не содержит в себе ничего удивительного. Таким мнением с Лайфом поделился академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

"Такой конфликт возможен, и этот конфликт будет спровоцирован НАТО. И Россия будет защищать свои интересы с применением вооружённых сил. Это вполне нормально и естественно. Россия продемонстрировала то, что сможет перебросить нужное количество группировок", — отметил эксперт.

Сивков добавил, что было вполне правильным и корректным решением создать группировку войск на границе в связи с угрозой нашим гражданам. Однако, как подчеркнул академик, заключения финской разведки являются достаточно тривиальными, поскольку о том, что Москва готова применять военную силу, говорят многие, в частности западная пресса. И это произойдёт в тех местах, где Европа начнёт нападение на РФ или где будет наблюдаться наглое ущемление интересов нашей страны.

Говоря об Арктике, эксперт отметил, что в этом регионе интересы России и НАТО пересекались очень давно. Ещё во времена Советского Союза эта зона — Баренцево, Карское и Норвежское моря — должна была стать "ареной ожесточённых морских сражений", а сейчас в особенности. В большей степени это связано с Северным морским путём, становящимся важнейшей коммуникацией, значение которой возрастает в связи с обострением отношений между США и Китаем.

Эксперт добавил, что посягательство Америки на Северный морской путь — это посягательство на территориальную целостность РФ.

Кроме того, Арктика — кратчайшее направление для движения межконтинентальных баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков в случае начала военных действий с применением ядерного оружия.

"Баренцево море, Арктика — это районы дислокации российских стратегических ядерных сил морского базирования. В первую очередь борьбу будут вести натовские силы и американские, мы будем защищать", — отметил Сивков.

Также, добавил эксперт, в Арктике располагаются "важнейшие промышленные районы" России, США будут стремиться нанести ущерб именно им. Он отметил, что РФ контролирует значительный сектор региона, поэтому НАТО будет вести интенсивную борьбу, чтобы переделить его в пользу стран альянса.

Ранее сообщалось, что силы НАТО отрабатывают оборону стран Прибалтики от гипотетического "вторжения Российской армии" в рамках учений Defender Europe 21.

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