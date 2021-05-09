Экс-президент Армении и главы двух партий сформировали предвыборный блок
По мнению Роберта Кочаряна, нынешние власти республики должны уйти в отставку, поскольку не выполнили ни одного своего обещания.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян. Фото © ТАСС / Ваграм Багдасарян
Бывший президент Армении Роберт Кочарян и лидеры партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишхан Сагателян и Ваге Акопян создали блок для участия в предстоящих в июне парламентских выборах. Как пишет РИА "Новости", он получил название "Армения".
"Страна стоит перед тяжёлыми вызовами, в основном связанными с угрозами безопасности, перед экономическим кризисом, кризисом управления и идентичности. Нужны силы, люди, у которых есть опыт в преодолении таких кризисов", — отметил экс-глава Армении, подчеркнув, что обладает серьёзным опытом управления в кризисных ситуациях.
По мнению Кочаряна, нынешние власти республики должны уйти в отставку, поскольку не выполнили ни одного своего обещания. В частности, речь идёт о наблюдающемся росте уровня бедности и внешнего долга Армении. В случае успеха своего блока Кочарян первым делом приступит к оценке ущерба во всех сферах.
"Необходимо остановить экономический кризис, деградацию госуправления, системы безопасности, восстановить престиж и прогнозируемость страны. Мы давно потеряли славу надёжного партнёра", — подчеркнул экс-глава республики.
Внеочередные парламентские выборы в Армении были назначены после того, как 25 апреля Никол Пашинян обратился к народу с заявлением, что уходит в отставку. Он подчеркнул, что будет выполнять обязанности главы правительства до грядущих парламентских выборов. Позже в ходе голосования его кандидатура на пост премьер-министра была отклонена парламентом.
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