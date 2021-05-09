В Киеве полицейские попытались задержать бабушек-ветеранов за портрет маршала Жукова
Правоохранители отстали от женщин только после того, как в ситуацию вмешались прохожие.
Скриншот видео © "Страна.ua"
В Киеве полицейские попытались задержать бабушек-ветеранов за портрет маршала Жукова. Видео © "Страна.ua"
Сегодня днём в Киеве полицейские пытались задержать двух бабушек-ветеранов, которые пришли в парк Славы с портретом легендарного советского полководца Георгия Жукова. Но неравнодушные прохожие вступились за пожилых дам, пристыдив сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщает издание "Страна.ua", после жалобы двух неизвестных парней полицейские попытались задержать старушек. Однако ситуацию под контроль взяли неравнодушные прохожие, которые сразу же начали защищать ветеранов от сотрудников в форме.
"Так снесите все памятники, снесите этот памятник, раз нам нельзя Жукова", — кричала женщина из толпы, показывая рукой в сторону монумента "Родина-мать".
Отмечается, что люди окружили бабушек и начали петь "Катюшу". После этого полицейские замешкались и в итоге отошли в сторону.
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