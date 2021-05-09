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В Киеве полицейские попытались задержать бабушек-ветеранов за портрет маршала Жукова

Правоохранители отстали от женщин только после того, как в ситуацию вмешались прохожие.

9 мая 2021, 14:48

Скриншот видео © "Страна.ua"

В Киеве полицейские попытались задержать бабушек-ветеранов за портрет маршала Жукова. Видео © "Страна.ua"

Сегодня днём в Киеве полицейские пытались задержать двух бабушек-ветеранов, которые пришли в парк Славы с портретом легендарного советского полководца Георгия Жукова. Но неравнодушные прохожие вступились за пожилых дам, пристыдив сотрудников правоохранительных органов.

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Как сообщает издание "Страна.ua", после жалобы двух неизвестных парней полицейские попытались задержать старушек. Однако ситуацию под контроль взяли неравнодушные прохожие, которые сразу же начали защищать ветеранов от сотрудников в форме.

"Так снесите все памятники, снесите этот памятник, раз нам нельзя Жукова", — кричала женщина из толпы, показывая рукой в сторону монумента "Родина-мать".

Отмечается, что люди окружили бабушек и начали петь "Катюшу". После этого полицейские замешкались и в итоге отошли в сторону.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Украине завели уголовные дела за использование советских флагов и георгиевских лент. Тем, кто демонстрировал запрещённую в стране символику, теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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