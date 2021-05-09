Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Психотерапевт усомнился в диагнозе Маска и предположил расстройство у миллиардера

Эксперт отметил, что бизнесмен совершенно не похож на людей с синдромом Аспергера, о наличии которого заявляет.

9 мая 2021, 14:32
<p>Илон Маск. Фото © Britta Pedersen-Pool / Getty Images</p>

Илон Маск. Фото © Britta Pedersen-Pool / Getty Images

Психотерапевт Василий Шуров усомнился в том, что у американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илон Маск действительно синдром Аспергера. По словам эксперта, скорее всего, у бизнесмена пограничное расстройство личности.

Илон Маск появился в сатирическом шоу и заявил, что серьёзно болен

Илон Маск появился в сатирическом шоу и заявил, что серьёзно болен

"Синдром Аспергера — это аутизм, разновидность аутизма. Очень замкнутые люди, у которых нарушены эти социальные коммуникации. Если честно, он не очень похож на Аспергеров. Он достаточно много контактирует и ведёт активную жизнь", — отметил психотерапевт.

По его словам, поведение Маска больше соотносится с диагнозом "пограничное расстройство личности", при котором человек пробует разные варианты, идёт наперекор, много раз ошибается, но повторяет, а также склонен к неординарным решениям. К тому же, отметил Шуров, синдром Аспергера выявляют у людей ещё в детстве, если этот диагноз и правдив в данном случае, то остаётся загадкой, почему Маск решил признаться лишь сейчас.

За 2020 год Илон Маск заработал на посту главы Tesla рекордную сумму

За 2020 год Илон Маск заработал на посту главы Tesla рекордную сумму

Ранее Илон Маск предрёк криптовалюте Dogecoin "захват мира", а она упала в цене. Скачок её стоимости ожидался в связи с участием бизнесмена в телешоу Saturday Night Live.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1