Психотерапевт усомнился в диагнозе Маска и предположил расстройство у миллиардера

Психотерапевт Василий Шуров усомнился в том, что у американского миллиардера, основателя компаний Tesla и SpaceX Илон Маск действительно синдром Аспергера. По словам эксперта, скорее всего, у бизнесмена пограничное расстройство личности.

"Синдром Аспергера — это аутизм, разновидность аутизма. Очень замкнутые люди, у которых нарушены эти социальные коммуникации. Если честно, он не очень похож на Аспергеров. Он достаточно много контактирует и ведёт активную жизнь", — отметил психотерапевт.

По его словам, поведение Маска больше соотносится с диагнозом "пограничное расстройство личности", при котором человек пробует разные варианты, идёт наперекор, много раз ошибается, но повторяет, а также склонен к неординарным решениям. К тому же, отметил Шуров, синдром Аспергера выявляют у людей ещё в детстве, если этот диагноз и правдив в данном случае, то остаётся загадкой, почему Маск решил признаться лишь сейчас.

Ранее Илон Маск предрёк криптовалюте Dogecoin "захват мира", а она упала в цене. Скачок её стоимости ожидался в связи с участием бизнесмена в телешоу Saturday Night Live.

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