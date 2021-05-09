Военный эксперт рассказал о советских образцах оружия с задержанного американцами судна

Директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века военный эксперт Иван Коновалов рассказал, что продемонстрированные американцами партии оружия с судна, которое ВМС США задержали на днях, являются старыми советскими и китайскими системами.

"Отчётливо видно, что на борту задержанного судна находятся старые советские и китайские образцы вооружения. К последним относятся, в частности, штурмовые винтовки "Тип-56" [копия АК/АКМ], снайперские винтовки "Тип-79" и "Тип-85" [копии снайперской винтовки Драгунова, СВД], гранатомёты "Тип-69" [незначительно модернизированная копия РПГ-7], пулемёты "Тип-80" [копия ПКМ]", — пояснил в беседе с ТАСС эксперт.

Как уже рассказывал Лайф, в нейтральных водах Аравийского моря произошло задержание американцами неопознанного судна с якобы российским и китайским оружием на борту. По данным ВМС США, среди прочего там были современные противотанковые управляемые ракеты, штурмовые винтовки, пулемёты и гранатомёты. На изъятие и опись оружия понадобилось два дня.

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