Адвокат рассказал о состоянии Алибасова, передвигающегося на инвалидной коляске

Адвокат рассказал о состоянии Бари Алибасова. Видео © Instagram

Известный продюсер Бари Алибасов всё ещё передвигается в инвалидной коляске, однако сын делает всё, чтобы поднять его на ноги. Об этом сообщил адвокат Бари-младшего Александр Бенхин.

"К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога — женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к VIP-пациенту. В последнее время Бари-младшего многие безосновательно обвиняли в том, что он не уделял внимания отцу. Но, как видим, это не так!" — заявил юрист в беседе со StarHit.

Последнее время Алибасов живёт у своего сына в Калининграде, куда тот увёз заслуженного артиста РФ от назойливого внимания знакомых и прессы. Уже там у продюсера ухудшилась память, он неудачно упал и сломал ногу. Ему потребовалась срочная операция, после которой Бари Каримович передвигается на инвалидной коляске.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Алибасов выглядит бодрым и весёлым. Именно таким он предстал на видео в "Инстаграме" экс-супруги Бари-младшего Виолетты Гришиной. Она поделилась кадрами семейной прогулки. На записи продюсер с удовольствием играет в гонки с маленькой внучкой: он — на кресле-каталке, а она — на самокате.

Как рассказал Бари Бариевич, он будет рад, если отец останется жить в Калининграде, но на всякий случай уже приобрёл для него дорогой особняк в 40 минутах езды от центра Москвы, который обошёлся в 58 миллионов рублей. В доме уже строится инфракрасная сауна для прогрева спины, соляная комната и кабинет, в котором будут собраны последние изобретения для тренировки памяти.

Ранее Лайф рассказывал, что Бари Алибасов – младший резко ответил на попытку отменить концерт "На-На" в Киеве. Сын продюсера напомнил, что группа и его отец всегда были вне политики.

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