Адвокат рассказал о состоянии Алибасова, передвигающегося на инвалидной коляске
Несколько месяцев назад сын увёз основателя группы "На-на" в Калининград, чтобы тот прошёл лечение.
Скриншот видео © Instagram
Адвокат рассказал о состоянии Бари Алибасова. Видео © Instagram
Известный продюсер Бари Алибасов всё ещё передвигается в инвалидной коляске, однако сын делает всё, чтобы поднять его на ноги. Об этом сообщил адвокат Бари-младшего Александр Бенхин.
"К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога — женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к VIP-пациенту. В последнее время Бари-младшего многие безосновательно обвиняли в том, что он не уделял внимания отцу. Но, как видим, это не так!" — заявил юрист в беседе со StarHit.
Последнее время Алибасов живёт у своего сына в Калининграде, куда тот увёз заслуженного артиста РФ от назойливого внимания знакомых и прессы. Уже там у продюсера ухудшилась память, он неудачно упал и сломал ногу. Ему потребовалась срочная операция, после которой Бари Каримович передвигается на инвалидной коляске.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Алибасов выглядит бодрым и весёлым. Именно таким он предстал на видео в "Инстаграме" экс-супруги Бари-младшего Виолетты Гришиной. Она поделилась кадрами семейной прогулки. На записи продюсер с удовольствием играет в гонки с маленькой внучкой: он — на кресле-каталке, а она — на самокате.
Как рассказал Бари Бариевич, он будет рад, если отец останется жить в Калининграде, но на всякий случай уже приобрёл для него дорогой особняк в 40 минутах езды от центра Москвы, который обошёлся в 58 миллионов рублей. В доме уже строится инфракрасная сауна для прогрева спины, соляная комната и кабинет, в котором будут собраны последние изобретения для тренировки памяти.
Ранее Лайф рассказывал, что Бари Алибасов – младший резко ответил на попытку отменить концерт "На-На" в Киеве. Сын продюсера напомнил, что группа и его отец всегда были вне политики.
WOW-stars
Пса сняли в тот самый момент, когда он увидел брошенный мячик, и его радостная морда насмешит любого
сегодня в 07:30
Манижа объяснила, зачем поменяла текст песни Russian Woman для Евровидения
вчера в 13:04
10 голливудских актрис, которые блистали в конце 90-х, но сейчас от былой славы не осталось и следа
вчера в 07:30
Выбор редакции
"Политизировали всё, что могли": Бари Алибасов — младший резко ответил на попытку отменить концерт "На-На" в Киеве
Игроку "Барселоны" сломали челюсть в матче с "Атлетико"
Дана Борисова рассказала, как помогла задержать банду мошенников
Украинка едва не лишилась ног, на скорости влетев в платформу аттракциона
Министр здравоохранения Омской области Мураховский пропал в лесу во время охоты
Комментариев: 0