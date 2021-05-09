Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Адвокат рассказал о состоянии Алибасова, передвигающегося на инвалидной коляске

Несколько месяцев назад сын увёз основателя группы "На-на" в Калининград, чтобы тот прошёл лечение.

9 мая 2021, 13:57

Скриншот видео © Instagram

Адвокат рассказал о состоянии Бари Алибасова. Видео © Instagram

Известный продюсер Бари Алибасов всё ещё передвигается в инвалидной коляске, однако сын делает всё, чтобы поднять его на ноги. Об этом сообщил адвокат Бари-младшего Александр Бенхин.

"К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога — женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к VIP-пациенту. В последнее время Бари-младшего многие безосновательно обвиняли в том, что он не уделял внимания отцу. Но, как видим, это не так!" — заявил юрист в беседе со StarHit.

"Прошу тебя не мешать": Измученный Алибасов обратился к бывшей супруге — видео

"Прошу тебя не мешать": Измученный Алибасов обратился к бывшей супруге — видео

Последнее время Алибасов живёт у своего сына в Калининграде, куда тот увёз заслуженного артиста РФ от назойливого внимания знакомых и прессы. Уже там у продюсера ухудшилась память, он неудачно упал и сломал ногу. Ему потребовалась срочная операция, после которой Бари Каримович передвигается на инвалидной коляске.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Алибасов выглядит бодрым и весёлым. Именно таким он предстал на видео в "Инстаграме" экс-супруги Бари-младшего Виолетты Гришиной. Она поделилась кадрами семейной прогулки. На записи продюсер с удовольствием играет в гонки с маленькой внучкой: он — на кресле-каталке, а она — на самокате.

Побег из шоу: во что превратилась жизнь Бари Алибасова после отравления "Кротом"

Побег из шоу: во что превратилась жизнь Бари Алибасова после отравления "Кротом"

Как рассказал Бари Бариевич, он будет рад, если отец останется жить в Калининграде, но на всякий случай уже приобрёл для него дорогой особняк в 40 минутах езды от центра Москвы, который обошёлся в 58 миллионов рублей. В доме уже строится инфракрасная сауна для прогрева спины, соляная комната и кабинет, в котором будут собраны последние изобретения для тренировки памяти.

Ранее Лайф рассказывал, что Бари Алибасов – младший резко ответил на попытку отменить концерт "На-На" в Киеве. Сын продюсера напомнил, что группа и его отец всегда были вне политики.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Политизировали всё, что могли": Бари Алибасов — младший резко ответил на попытку отменить концерт "На-На" в Киеве

5 апреля, 17:43

Игроку "Барселоны" сломали челюсть в матче с "Атлетико"

сегодня в 04:00

Дана Борисова рассказала, как помогла задержать банду мошенников

сегодня в 05:31

Украинка едва не лишилась ног, на скорости влетев в платформу аттракциона

сегодня в 14:10

Министр здравоохранения Омской области Мураховский пропал в лесу во время охоты

сегодня в 13:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1