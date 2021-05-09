Пса сняли в тот самый момент, когда он увидел брошенный мячик, и его радостная морда насмешит любого
Интернет обожает котиков, но пёсели не отстают. Уверяем, увидев мохнатого героя этого материала, вы точно в него влюбитесь.
Саманта Фленер из Те-Вудлендса, штат Техас, просто физически не может заскучать. Мало того что девушка воспитывает дочурку, которая появилась на свет в начале 2020-го, так ещё и питомцы в семье заменяют целый парк развлечений. Чего стоит один Таккер! Недавно сотрудник ранчо, которым владеет семья американки, играл с собакеном и в процессе снял ну очень смешную фотографию.
Он всегда держит нас в тонусе своими выходками, но мы за это его и любим. А он обожает играть... во что угодно!
Саманта решила поделиться уморительной фотографией питомца в специальной группе в "Фейсбуке" Dogspotting Society ("Общество собачьих наблюдений"). За пару дней публикацию оценило больше десяти тысяч человек, а выражение морды Таккера стало мемом. Комментарии тут же заполнились восхищениями питомцем.
Это фото ФАНТАСТИЧЕСКОЕ! Одна из ЛУЧШИХ фотографий с собаками... КОГДА-ЛИБО! Его рот! Его глаза! Его уши! Его руки! Его ноги! Его рот ОГРОМНЫЙ! Это эпично!
Чёрт возьми, я влюбилась в этого пёселя! Это всё, спасибо за внимание
Это уморительно, какая крутая фотография!
Комментариев было так много, что Саманта поделилась другими фотографиями питомца. Оказалось, Таккер не всегда выглядит "словно придурок", как выразилась хозяйка. Без мячиков и других игрушек поблизости он максимально спокойный... и даже немного грустный, пишет The Dodo.
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