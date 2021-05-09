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Пса сняли в тот самый момент, когда он увидел брошенный мячик, и его радостная морда насмешит любого

Интернет обожает котиков, но пёсели не отстают. Уверяем, увидев мохнатого героя этого материала, вы точно в него влюбитесь.

9 мая 2021, 07:30

Фото © Facebook / Samantha Flener

Саманта Фленер из Те-Вудлендса, штат Техас, просто физически не может заскучать. Мало того что девушка воспитывает дочурку, которая появилась на свет в начале 2020-го, так ещё и питомцы в семье заменяют целый парк развлечений. Чего стоит один Таккер! Недавно сотрудник ранчо, которым владеет семья американки, играл с собакеном и в процессе снял ну очень смешную фотографию.

Он всегда держит нас в тонусе своими выходками, но мы за это его и любим. А он обожает играть... во что угодно!

Саманта Фленер

Фото © Facebook / Samantha Flener

Фото © Facebook / Samantha Flener

Саманта решила поделиться уморительной фотографией питомца в специальной группе в "Фейсбуке" Dogspotting Society ("Общество собачьих наблюдений"). За пару дней публикацию оценило больше десяти тысяч человек, а выражение морды Таккера стало мемом. Комментарии тут же заполнились восхищениями питомцем.

Это фото ФАНТАСТИЧЕСКОЕ! Одна из ЛУЧШИХ фотографий с собаками... КОГДА-ЛИБО! Его рот! Его глаза! Его уши! Его руки! Его ноги! Его рот ОГРОМНЫЙ! Это эпично!

Patrice Casciano

Чёрт возьми, я влюбилась в этого пёселя! Это всё, спасибо за внимание

Gina Meehl Friszman

Это уморительно, какая крутая фотография!

Suzi Skinner

Фото © Facebook / Samantha Flener

Фото © Facebook / Samantha Flener

Комментариев было так много, что Саманта поделилась другими фотографиями питомца. Оказалось, Таккер не всегда выглядит "словно придурок", как выразилась хозяйка. Без мячиков и других игрушек поблизости он максимально спокойный... и даже немного грустный, пишет The Dodo.

Парочка гуляла с собакой и на секунду отвернулась, но питомец намертво вцепился в снеговика — видео

Парочка гуляла с собакой и на секунду отвернулась, но питомец намертво вцепился в снеговика — видео

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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