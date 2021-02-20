Парочка гуляла с собакой и на секунду отвернулась, но питомец намертво вцепился в снеговика — видео
Питомцы — это не только милые моменты встречи хозяев после работы и объятий по утрам. Часто братья наши меньшие могут рассмешить или даже перепугать. Иногда — одновременно.
Недавно британка Шарлотта Бёрд и её муж Сэм Гроган гуляли в парке Милтон-Кинса вместе со своей собакой Алисой. Незадолго до этого в городе выпало много снега, и вдохновлённые погодой влюблённые решили сделать снеговика. Когда сооружение было почти готово, начались проблемы.
На прогулках мы всегда над ней смеёмся. Но на этот раз мы были счастливы, что захватили с собой телефоны. Алиса давно не видела так много снега и была очень впечатлена. Просто с ума сошла!
Ребятам пришлось отбиваться от их пса, который из-за всех сил пытался отобрать веточки для рук снежной бабы. И, даже когда прутья всё-таки были на законном месте, питомец отказался сдаваться.
Всё время, пока мы лепили снеговика, она пыталась добраться до веток. Но тогда она просто не допрыгивала. Но когда мы уже собирались домой, она прыгнула с разбега и сумела ухватиться за палку. Из-за того, что рука была крепко закреплена, Алиса так и не смогла её вырвать, хотя она потратила на попытки минут пять. Она бы продолжила, но мы просто оттащили её
Шарлотта была совсем не удивлена поведению Алисы. Собака просто без ума от палок. Стоит ей заприметить на улице хоть одну, она тут же к ней бежит, хватает в пасть и тащит с собой. И не важно, что добыча может быть тяжелее и длиннее самой добытчицы.
Учитывая её размер, никогда не подумаешь, что она может таскать пятикилограммовые палки, но каким-то образом ей это удаётся. А если ветка у вас в руках, она будет лаять до тех пор, пока вы её не отпустите. А потом начнёт бегать, пока не выдохнется. Обычно это происходит лишь через час
Ролик с Алисой стал вирусным. Всего за несколько дней его посмотрело больше 1,2 миллиона человек, пишет Daily Mail.
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