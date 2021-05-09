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Известный радиоведущий "Европы Плюс" Рогачёв умер, получив травму на строительной базе

На протяжении почти трёх недель за его жизнь боролись медики областной больницы, а накануне мужчина даже пришёл в себя.

9 мая 2021, 14:14
<p>Максим Рогачёв. Фото © Соцсети</p>

Максим Рогачёв. Фото © Соцсети

В Волгограде скончался известный ведущий радиостанции "Европа Плюс" Максим Рогачёв. Он получил серьёзные травмы в результате несчастного случая на строительной базе — упал с производственного станка. Об этом сообщает портал V1.ru.

"На прошлой неделе у Максима была остановка сердца, но сердце удалось завести. Несмотря на усилия врачей, сегодня Максима не стало, нам позвонили около 11:30", — сообщили родные погибшего.

Умер музыкант, упомянутый в Зале славы рок-н-ролла

Умер музыкант, упомянутый в Зале славы рок-н-ролла

Отмечается, что за жизнь 30-летнего радиоведущего медики областной больницы боролись с 20 апреля. Накануне Рогачёв даже пришёл в себя.

Ранее Лайф рассказывал, что кинопродюсер Александр Шкодо умер от последствий коронавируса. Почти месяц врачи из Коммунарки боролись за жизнь 65-летнего мужчины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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