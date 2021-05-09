Известный радиоведущий "Европы Плюс" Рогачёв умер, получив травму на строительной базе
На протяжении почти трёх недель за его жизнь боролись медики областной больницы, а накануне мужчина даже пришёл в себя.
Максим Рогачёв. Фото © Соцсети
В Волгограде скончался известный ведущий радиостанции "Европа Плюс" Максим Рогачёв. Он получил серьёзные травмы в результате несчастного случая на строительной базе — упал с производственного станка. Об этом сообщает портал V1.ru.
"На прошлой неделе у Максима была остановка сердца, но сердце удалось завести. Несмотря на усилия врачей, сегодня Максима не стало, нам позвонили около 11:30", — сообщили родные погибшего.
Отмечается, что за жизнь 30-летнего радиоведущего медики областной больницы боролись с 20 апреля. Накануне Рогачёв даже пришёл в себя.
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