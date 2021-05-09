Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Кинопродюсер Александр Шкодо умер от последствий коронавируса

Почти месяц врачи из Коммунарки боролись за жизнь 65-летнего мужчины.

9 мая 2021, 13:26
<p>Александр Шкодо. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=1942729952552329&set=a.682525165239487" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Шкодо</a></p>

Александр Шкодо. Фото © Facebook / Александр Шкодо

На 66-м году жизни из-за осложнений после перенесённого коронавируса умер известный кинопродюсер и директор кинофестивалей Александр Шкодо.

По данным сайта kp.ru, около месяца назад продюсер заболел ковидом и всё это время лежал в Коммунарке под присмотром врачей. Отмечается, что мужчина шёл на поправку, но болезнь дала осложнения. Несмотря на усилия врачей, 6 мая сердце Шкодо перестало биться.

Скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв

Скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв

В основном Александр Шкодо занимался созданием документальных фильмов, также среди его продюсерских работ можно выделить такие картины, как "Прорва" (1992 год), "Джонатан — друг медведей" (1994 год) и "Последний курьер" (1996 год).

Напомним, 7 мая на 74-м году жизни скончался народный артист России Владимир Качан. По словам коллеги, актёр занимался самолечением, а когда препараты из домашней аптечки уже не помогали, прибегнул к помощи медиков. В Коммунарку его привезли с подозрением на коронавирус. Медики немедленно приступили к проверенной схеме лечения, но состояние Качана стабилизировать не удавалось.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Стало известно, где похоронят народного артиста России Владимира Качана

вчера в 18:46

"Не стало человека-легенды": Скончался первый продюсер Пугачёвой Михаил Плоткин

1 мая, 10:30

Солист Rammstein показал клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже

сегодня в 13:05

Адвокат рассказал о состоянии Алибасова, передвигающегося на инвалидной коляске

сегодня в 13:57

Министр здравоохранения Омской области Мураховский пропал в лесу во время охоты

сегодня в 13:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1