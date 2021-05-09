Кинопродюсер Александр Шкодо умер от последствий коронавируса
Почти месяц врачи из Коммунарки боролись за жизнь 65-летнего мужчины.
Александр Шкодо. Фото © Facebook / Александр Шкодо
На 66-м году жизни из-за осложнений после перенесённого коронавируса умер известный кинопродюсер и директор кинофестивалей Александр Шкодо.
По данным сайта kp.ru, около месяца назад продюсер заболел ковидом и всё это время лежал в Коммунарке под присмотром врачей. Отмечается, что мужчина шёл на поправку, но болезнь дала осложнения. Несмотря на усилия врачей, 6 мая сердце Шкодо перестало биться.
В основном Александр Шкодо занимался созданием документальных фильмов, также среди его продюсерских работ можно выделить такие картины, как "Прорва" (1992 год), "Джонатан — друг медведей" (1994 год) и "Последний курьер" (1996 год).
Напомним, 7 мая на 74-м году жизни скончался народный артист России Владимир Качан. По словам коллеги, актёр занимался самолечением, а когда препараты из домашней аптечки уже не помогали, прибегнул к помощи медиков. В Коммунарку его привезли с подозрением на коронавирус. Медики немедленно приступили к проверенной схеме лечения, но состояние Качана стабилизировать не удавалось.
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