Кинопродюсер Александр Шкодо умер от последствий коронавируса

На 66-м году жизни из-за осложнений после перенесённого коронавируса умер известный кинопродюсер и директор кинофестивалей Александр Шкодо.

По данным сайта kp.ru, около месяца назад продюсер заболел ковидом и всё это время лежал в Коммунарке под присмотром врачей. Отмечается, что мужчина шёл на поправку, но болезнь дала осложнения. Несмотря на усилия врачей, 6 мая сердце Шкодо перестало биться.

В основном Александр Шкодо занимался созданием документальных фильмов, также среди его продюсерских работ можно выделить такие картины, как "Прорва" (1992 год), "Джонатан — друг медведей" (1994 год) и "Последний курьер" (1996 год).

Напомним, 7 мая на 74-м году жизни скончался народный артист России Владимир Качан. По словам коллеги, актёр занимался самолечением, а когда препараты из домашней аптечки уже не помогали, прибегнул к помощи медиков. В Коммунарку его привезли с подозрением на коронавирус. Медики немедленно приступили к проверенной схеме лечения, но состояние Качана стабилизировать не удавалось.

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