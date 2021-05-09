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Солист Rammstein показал клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже

Композиция, исполненная певцом на русском языке, звучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

9 мая 2021, 13:05

Скриншот видео © YouTube / Till Lindemann

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на военную песню "Любимый город" ко Дню Победы. Композицию, ставшую саундтреком к фильму "Девятаев" о советском лётчике-герое, артист спел на русском языке. Видео опубликовано на ютуб-канале музыканта.

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Съёмки проходили в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. В ролике Линдеманн ходит по залам музея и любуется произведениями искусства под аккомпанемент женского симфонического оркестра, а заканчивается клип видами заката над Северной столицей.

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Песня "Любимый город" появилась в 1939 году и была написана для кинофильма "Истребители" композитором Никитой Богословским, автор слов — Евгений Долматовский. Исполнил песню советский актёр кино и дубляжа, эстрадный певец Марк Бернес.

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Как ранее уже писал Лайф, Тилль Линдеманн исполнил советскую песню "Любимый город" на русском языке. Запись с исполнением хита лидером Rammstein стала лейтмотивом фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев". По словам режиссёра, Тилль лично пришёл к нему с предложением исполнить эту композицию, потому что в детстве ему её пела мама.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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