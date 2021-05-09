Солист Rammstein показал клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже
Композиция, исполненная певцом на русском языке, звучит в новом фильме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".
Скриншот видео © YouTube / Till Lindemann
Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на военную песню "Любимый город" ко Дню Победы. Композицию, ставшую саундтреком к фильму "Девятаев" о советском лётчике-герое, артист спел на русском языке. Видео опубликовано на ютуб-канале музыканта.
Съёмки проходили в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. В ролике Линдеманн ходит по залам музея и любуется произведениями искусства под аккомпанемент женского симфонического оркестра, а заканчивается клип видами заката над Северной столицей.
Песня "Любимый город" появилась в 1939 году и была написана для кинофильма "Истребители" композитором Никитой Богословским, автор слов — Евгений Долматовский. Исполнил песню советский актёр кино и дубляжа, эстрадный певец Марк Бернес.
Как ранее уже писал Лайф, Тилль Линдеманн исполнил советскую песню "Любимый город" на русском языке. Запись с исполнением хита лидером Rammstein стала лейтмотивом фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев". По словам режиссёра, Тилль лично пришёл к нему с предложением исполнить эту композицию, потому что в детстве ему её пела мама.
День Победы
Ветеран раскрыла, о чём общалась с Путиным после парада на Красной площади
сегодня в 12:54
Волонтёры помогли ветерану из Новосибирска найти могилу погибшего в 1943 году старшего брата
сегодня в 12:47
99-летняя "железная бабушка" поставила рекорд прокатом на багги и посвятила его Дню Победы
сегодня в 12:16
Выбор редакции
Вокалиста Rammstein застали за ужином с блондинкой, и это была не Лобода
"Это супер!" Лещенко поддержал исполнение советского хита лидером Rammstein
Кинопродюсер Александр Шкодо умер от последствий коронавируса
Адвокат рассказал о состоянии Алибасова, передвигающегося на инвалидной коляске
Министр здравоохранения Омской области Мураховский пропал в лесу во время охоты
Комментариев: 0