Ветеран раскрыла, о чём общалась с Путиным после парада на Красной площади
Разговор состоялся по инициативе главы государства. В самом сердце столицы пенсионерка побывала вместе с родными.
Ветеран Мария Фаустова раскрыла, о чём говорила с президентом Владимиром Путиным после парада. Видео © VK / Izvestia
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Фаустова рассказала, о чём говорила с президентом России Владимиром Путиным после Парада Победы на Красной площади в Москве. По словам женщины, глава государства поинтересовался у неё, где она воевала.
"Я сказала, что в Сталинграде я была, радисткой я была. Потом о личной жизни [общались]", — сказала в беседе с "Известиями" женщина.
Ранее Лайф писал, что Путин пообщался и сфотографировался с ветеранами после завершения официальной части Парада Победы. Герои войны не отпускали президента, а тот в свою очередь не отказал никому во внимании.
Напомним, в Параде Победы на Красной площади приняли участие 37 парадных расчётов численностью более 12 тысяч человек, которые прошли пешим строем, а также различная военная техника. Первыми на главную площадь страны выехали танки Т-34, являющиеся главным символом Победы. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.
Как уже писал Лайф, президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном мероприятии заявил, что страна будет защищать свои национальные интересы, а тем, кто вновь строит агрессивные планы, нет оправдания и прощения. Глава государства также напомнил, что война принесла множество невыносимых испытаний, горя и слёз — и забыть это невозможно.
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