Волонтёры помогли ветерану из Новосибирска найти могилу погибшего в 1943 году старшего брата. Видео © Пресс-служба проекта "Мечты победителей"

Участник Великой Отечественной войны 94-летний Пётр Степанович Чингаев хранил память о своём покойном старшем брате Николае уже почти 80 лет и мечтал найти место его захоронения. Ему помогли волонтёры акции "Мечты победителей", которые передали документы с информацией о могиле родственника.

Николая призвали на фронт в 1941 году, родным от него приходили только редкие письма, написанные мелким солдатским почерком. А в августе 1943-го семья Чингаевых получила извещение о смерти мужчины в боях под Смоленском. Петра же призвали на фронт в 1944-м, ему удалось выжить и вернуться домой.

Волонтёры проекта помогли Петру Степановичу отыскать могилу брата, которая находится в деревне Ляды в Смоленской области. Ветерану сыграли песни военных лет и вручили стенд с фотографиями найденного места захоронения, а также все документы с информацией.

В ответ на это ветеран передал Смоленской области одну из своих картин. Рисовать его научил как раз родной брат, ещё до войны полюбивший изобразительное искусство.

Скриншот видео проекта "Мечты победителей"

Ранее Лайф рассказывал, что ветеран войны на Камчатке получила медаль через 76 лет после награждения. В 2020 году выяснили, что при демобилизации из Советской армии Сальме Яновне выдали справку о награждении медалью, однако саму награду женщина по неизвестным причинам не получила.

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