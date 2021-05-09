"Немцы нашпиговали металлом": Правнучка Рокоссовского рассказала, как маршал боялся писать жене о серьёзном ранении

Правнучка Константина Рокоссовского рассказала, как маршал боялся писать жене о серьёзном ранении. Видео © LIFE

Правнучка маршала Советского Союза Константина Рокоссовского Ариадна рассказала, что во время войны прадед получил ранение осколком снаряда, о котором боялся написать своим родным. Она отметила, что были задеты лёгкое, позвоночник и печень, врачи даже не рискнули вынуть осколок. Историей Рокоссовская поделилась в специальном эфире Лайфа, посвящённом Дню Победы.

"Пока он был в больнице, когда наконец начал приходить в себя, это было в начале апреля, он написал прабабушке, которая была в эвакуации в Новосибирске. Конечно, она ничего не знала об этом. И он написал ей так, очень осторожно: "Люлю, не хотел тебя тревожить <...> и умолчал о своей болезни. Заключается она в том, что я оказался уязвимым, немцы нашпиговали меня металлом. Но я выжил и жить буду на страх врагам. Не волнуйся, не переживай, не строй мрачных предположений. Врачи говорят, что моё натренированное тело победило смерть", — рассказала Ариадна.

В ответ на письмо супруга Рокоссовского сообщила, что его родные едут в Москву. Маршал на это попросил "оставить столичные настроения", однако было поздно — семья уже была в поезде.

Ранение Рокоссовский получил 8 марта 1942 года, когда вместе с начальником штаба Михаилом Малининым подписывал документы. Маршал стоял над столом, закрывая собой товарища, и в этот момент на улице разорвался снаряд, осколок влетел в помещение и вошёл в спину Рокоссовского. Правнучка отметила, что военачальник понимал, что на фронте без него не смогут, поэтому уехал из больницы в мае, не дождавшись окончательного и полного восстановления.

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