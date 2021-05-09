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Украинца Ракицкого из "Зенита" затравили на родине за пост о Дне Победы

Спортсмена назвали сепаратистом и рассказали ему, что вести себя в этот день нужно по-другому.

9 мая 2021, 13:11
<p>Ярослав Ракицкий. Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/news/2021-05-02-ufa-zenit-rakitskiy-propustit-match-iz-za-diskvalifikatsii.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт ФК "Зенит"</a></p>

Ярослав Ракицкий. Фото © Официальный сайт ФК "Зенит"

Украинский защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий поздравил всех с Днём Победы, вызвав споры среди своих подписчиков в "Инстаграме".

"Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, [кто] должен чувствовать благодарность. В наших сердцах этот великий день Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих, отважных и смелых, кто защитил Родину!" — написал футболист.

И если большая часть комментаторов согласилась с его словами и поздравила спортсмена с праздником, то некоторые украиноговорящие пользователи выразили несогласие.

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Так, юзер с ником medkooleg написал: "В этот день нужно отдавать дань погибшим, а не помпезно с салютами и техникой его праздновать". А другие подписчики назвали Ракицкого сепаратистом.

Напомним, "Зенит" приобрёл Ракицкого в январе 2019 года у донецкого "Шахтёра". На родине Ярослава этот переход восприняли неоднозначно, обвинив футболиста в предательстве. В том числе из-за этого Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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