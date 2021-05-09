Украинца Ракицкого из "Зенита" затравили на родине за пост о Дне Победы

Украинский защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий поздравил всех с Днём Победы, вызвав споры среди своих подписчиков в "Инстаграме".

"Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, [кто] должен чувствовать благодарность. В наших сердцах этот великий день Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих, отважных и смелых, кто защитил Родину!" — написал футболист.

И если большая часть комментаторов согласилась с его словами и поздравила спортсмена с праздником, то некоторые украиноговорящие пользователи выразили несогласие.

Так, юзер с ником medkooleg написал: "В этот день нужно отдавать дань погибшим, а не помпезно с салютами и техникой его праздновать". А другие подписчики назвали Ракицкого сепаратистом.

Напомним, "Зенит" приобрёл Ракицкого в январе 2019 года у донецкого "Шахтёра". На родине Ярослава этот переход восприняли неоднозначно, обвинив футболиста в предательстве. В том числе из-за этого Ракицкий завершил выступления за сборную Украины.

Авторы